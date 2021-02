Weiterhin Millionen Anrufversuche bei Impf-Hotline

Die niedersächsische Hotline für Impftermine verzeichnet nach Angaben des Gesundheitsministeriums weiterhin vier bis fünf Millionen Anrufversuche pro Tag. Inzwischen hätten 12 124 Menschen Termine für die Erst- und für die Zweitimpfung erhalten, sagte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag in Hannover. Auf der Warteliste standen am Donnerstag rund 50 600 Frauen und Männer, die 80 Jahre und älter sind. Auf die Warteliste können sich die Impfwilligen bisher nur telefonisch setzen lassen. Von Freitag an soll diese Möglichkeit auch im Internet unter impfportal-niedersachsen.de bestehen.

Pro Tag kommen der Sprecherin zufolge rund 10.000 bis 15.000 Anrufer durch, einige landeten aber zunächst in der Warteschleife und legten dann auf. 70 Prozent dieser Anrufer erhielten Impftermine - Tendenz steigend. Die Hotline ist montags bis samstags zwischen 8.00 und 20.00 Uhr erreichbar.

