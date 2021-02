Hannover. Kommunen sollen Flüchtlinge überhöhte Gebühren in Rechnung stellen. Sie sollen teilweise ein Vielfaches der ortsüblichen Miete zahlen müssen.

Flüchtlingsrat kritisiert Abzocke von Kommunen in Unterkünften

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen hat aus seiner Sicht überhöhte Mietforderungen und unlautere Praktiken von Kommunen bei der Einquartierung von Flüchtlingen in Unterkünften kritisiert. Dort lebenden Asylbewerbern oder Flüchtlingen würden von etlichen Kommunen vollkommen überhöhte Gebühren in Rechnung gestellt, sobald sie über Arbeit und Einkommen verfügen, teilte der Flüchtlingsrat in Hannover mit. Mitunter werde ein Vielfaches der ortsüblichen Miete für ein einfaches Zimmer verlangt.

Hannover: Innenministerium prüft Vorwürfe

Kritisiert wurde auch, dass Kommunen Geflüchtete zum Unterzeichnen von sogenannten Abtretungserklärungen versuchten zu bewegen. Damit ließen sich die Kommunen „alle bestehenden und künftigen Einkommensansprüche“ der Bewohner übertragen, um – vermeintliche – Gebührenschulden für die Unterbringung „unter Ausschaltung der Pfändungsfreigrenze“ direkt einfordern zu können. Das Innenministerium in Hannover erklärte am Dienstag, die Vorwürfe zu prüfen.

dpa