Landtag debattiert über Wege aus dem Corona-Lockdown

In der Februarsitzung des niedersächsischen Landtags stehen die Wege aus dem Corona-Lockdown auf der Agenda. (Symbolbild)

Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil will Regierungserklärung zur Pandemie abgeben. Außerdem soll über den weiteren Kurs aus der Krise diskutiert werden.

Der niedersächsische Landtag kommt von Mittwoch an zu seiner Februarsitzung in Hannover zusammen. Zum Auftakt der dreitägigen Sitzungswoche will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie abgeben.

Im Anschluss ist eine Debatte über den weiteren Kurs aus der Krise vorgesehen. Die Oppositionsfraktionen von Grünen und FDP haben Verbesserungsvorschläge zum Stufenplan der Landesregierung erarbeitet, der Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Etappen vorsieht.

Zukunft der Landwirtschaft steht ebenso auf Agenda

Weitere Themen der Debatte am Mittwoch sind die Zukunft der Landwirtschaft, das Reglementieren des Tierhandels im Internet sowie das Begrenzen von Tiertransporten.

dpa