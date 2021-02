Lüneburg: Zweites Todesopfer nach Angriff in Psychiatrie

Nach einem gewaltsamen Tod und eines weiteren Todesopfers in einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg ist ein 21-Jähriger dringend tatverdächtig. (Symbolbild)

Lüneburg. Nach zwei Todesopfern in einer psychiatrischen Klinik ist ein 21-Jähriger dringend tatverdächtig. Die Ermittlungen dauern an.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Patienten in einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg gibt es ein weiteres Todesopfer. Ein 56-Jähriger sei am Vormittag in einer Klinik gestorben, teilte die Polizei mit. Bereits in der Nacht zum Freitag war ein 54-Jähriger vermutlich durch Gewalteinwirkung auf den Hals ums Leben gekommen.

Dringend tatverdächtig ist ein 21-Jähriger, der von Polizisten überwältigt wurde und in Gewahrsam kam. Auch Krankenpflegerinnen und ein Polizist wurden verletzt. Die Ermittlungen laufen.

