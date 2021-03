Corona-Politik in der Kritik - Frühere Impfungen für Lehrer?

Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) will offenbar zurücktreten. Nach Informationen unserer Zeitung wurde dies am Montag in einer internen Sitzung bekannt.

Die Gründe sollen gesundheitlicher Natur sein. Die Politikerin, die den Wahlkreis Braunschweig lange im Bundestag vertreten hat, war im Zuge der Corona-Pandemie seit Wochen heftiger Kritik ausgesetzt. Explizit hatte die FDP ihren Rücktritt gefordert.

Der Artikel wird zeitnah aktualisiert.

