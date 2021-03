Hilfe per Instagram für corona-gebeutelte Händler der Region

Zahlreiche Stunden verbrachte Julia Perkowski gerade zu Beginn der Pandemie an ihrem Handy. Sie entwickelte Lieferliste 38, um den Handel und Gastronomie in der Region zu unterstützen. Jetzt ist sie für den Gemeinsam-Preis 2021 nominiert.

Den ersten Beitrag postet Julia Perkowski am 18. März 2020. Deutschland befindet sich zu diesem Zeitpunkt seit wenigen Tagen im Lockdown. Ob Gastronomie oder Einzelhandel: Die Geschäftstreibenden haben ob der Schließung ihrer Läden und Lokale nicht nur zahlreiche Fragen, sie haben vielfach große Angst um ihre Existenz. Julia Perkowski möchte helfen. Eine österreichische Zeitung bringt sie auf eine Idee: Und so richtete sie auf Instagram kurzerhand die „Lieferliste 38“ ein. Vom ersten Gedanken bis zum Erstellen der Seite vergehen gerade einmal drei Stunden.

Auf der Instagram-Seite können sich Geschäfte aus der Region von nun an registrieren und auf ihre Möglichkeiten im Lockdown hinweisen. Denn eines ist schnell klar: Abhol- und Lieferservice helfen den Geschäften in der schweren Zeit, sich irgendwie und wenigstens ein bisschen über Wasser zu halten.

Auch nach einem Jahr geht es auf dem Instagram-Kanal weiter

Viele Stunden am Tag arbeitet die Destedterin, die im Frühjahr in Elternzeit war, an der Seite. „Fast immer, wenn das Kind geschlafen hat, habe ich mich rangesetzt und überlegt. Ich habe mich gefragt, wie ich die Leute zusammenkriege? Was noch fehlen könnte?“ Mit Erfolg. Die Abo-Zahlen zeigen, dass sich die Sache entwickelt: Denn innerhalb einer Woche sind es bereits mehr als 100 Anbieter, die gelistet sind.

„Ich finde es so schön, dass es hier in der Region so tolle inhabergeführte Geschäfte gibt und will helfen, diese Vielfalt zu erhalten“, berichtet die 36-Jährige zu Beginn der Krise. Vor rund einem Jahr ahnte die Journalistin wie wohl fast alle nicht, dass das Thema im März 2021 immer noch so ein aktuelles sein würde. „Ich hätte nie gedacht, dass es so lange nötig ist, diese Seite zu betreiben“, gibt Perkowski zu. Sie hatte eher eine große Party mit all den Unterstützern für Herbst 2020 im Blick. Die ist auch weiterhin geplant, nur eben wann, steht aufgrund der Pandemieentwicklung in den Sternen.

Über 2000 Menschen folgen der „Lieferliste 38“ auf Instagram

Während der Sommer eher ruhig verläuft, weil eben viele Geschäfte wieder öffnen dürfen, schießt die Zahl der Abonnenten im Herbst wieder in die Höhe. „Als klar war, dass wir in den zweiten Lockdown gehen werden“, berichtet die 36-Jährige. Mittlerweile sind es übrigens knapp 2200 Leute auf Instagram, die der Lieferliste 38 folgen. „Wir sollten die Läden in der Region unterstützen. Viele sind in Not. Ohne Hilfe überleben viele Händler diese Krise vielleicht nicht“, betont die Destedterin, die ihr Verhalten ebenfalls grundlegend verändert hat: Früher bestellte sie bei einem großen Onlineversandhändler. Heute kauft sie in der Region, um die „Lokalis“, wie sie sie liebevoll nennt, zu unterstützen. „Bis auf ein Geschenk habe ich beispielsweise alle Weihnachtsgeschenke im lokalen Handel gekauft“, berichtet Perkowski. Sie besuchte natürlich auch Läden, die sie über ihre Lieferliste kennengelernt hatte und von denen sie vorher gar nichts wusste.

Und die Händlerinnen und Händler? Die sind unglaublich dankbar. Viele reagieren auf die Posts bei Instragram. So schreibt eine Geschäftsinhaberin auszugsweise: „Vielen Dank für dein unfassbar großes Engagement.“ Anerkennung gab es auch vergangenen Donnerstag reichlich: Denn schließlich feierte die Lieferliste 38 am 18. März ihren ersten Geburtstag. Und so heißt es unter anderem: „Dein Einsatz bedeutet uns so viel.“