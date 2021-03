Land und Kommunen: Corona-Öffnungen mit Modellvorhaben proben

Trotz hoher Inzidenzahlen wollen das Land Niedersachsen und Kommunen in Modellversuchen mit Schnelltests die Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie erproben. Dazu solle „sehr zeitnah“ ein Konzept für Modellvorhaben erarbeitet werden, mit denen etwa Geschäfte in Innenstädten bei Vorlage von negativen Testergebnissen wieder öffnen können, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Hannover mit. Auch die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sollten dabei weiter beachtet werden.

„Die Modellversuche können ein Schritt in die richtige Richtung sein“

„Wir hoffen, dass wir mit diesen Modellvorhaben Erfahrungen sammeln können, ob und wie insbesondere über Testungen genug Sicherheit geschaffen werden kann, um beispielsweise Handel, Gastronomie, Kultur und Sport unter engen Rahmenbedingungen wieder zu öffnen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). „Die Modellvorhaben könnten – wenn sie gut laufen – in den nächsten Monaten für uns alle neue Perspektiven aufzeigen.“

Die Präsidenten der drei kommunalen Spitzenverbände, Klaus Wiswe (CDU, Niedersächsischer Landkreistag), Ulrich Mädge (SPD, Niedersächsischer Städtetag) und Marco Trips (Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund) begrüßten das Vorhaben. „Die Modellversuche können ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wir werden ihre Umsetzung konstruktiv begleiten. Sie müssen offen sein für alle, die mitmachen wollen“, teilten sie mit. Die Spitzenverbände hatten zuvor zu einem Strategiewechsel in der Corona-Politik aufgerufen – mit dem Ziel, einfache, kontrollierbare Einschränkungen und Teil-Öffnungen des öffentlichen Lebens zu vereinen.

Corona: Welche Kommunen an dem Versuch teilnehmen, ist noch offen

Bereits am Donnerstag hatte sich der Koalitionsausschuss der niedersächsischen Landesregierung darauf verständigt, einzelne Kommunen mit einem Modellversuch bei der Öffnung zu unterstützen. Als Starttermin wurde der 29. März angepeilt. Eine endgültige Entscheidung solle aber erst nach den nächsten Bund-Länder-Gesprächen am Montag getroffen werden, hieß es.

Welche Kommunen und wie viele an dem Versuch teilnehmen sollten, blieb am Freitag offen. Man stehe bei dem Vorhaben noch ganz am Anfang, sagte eine Regierungssprecherin. Als eine Testkommune hatte sich Celle ins Gespräch gebracht, nachdem unter anderem die Stadt Osnabrück bereits Interesse an einer testbasierten Öffnung des Handels bekundet hatte. Einem Bericht des NDR zufolge brachten sich auch Hannover, Braunschweig, Vechta, Göttingen, Lüneburg und Wolfsburg als Modellkommunen ins Spiel.

dpa