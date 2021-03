Modellprojekte mit Testöffnungen sollen nach Ostern beginnen

Niedersachsen möchte in der Woche nach Ostern mit Modellprojekten beginnen, bei denen Menschen mit einem negativen Corona-Schnelltest das Einkaufen oder der Besuch von Kulturveranstaltungen ermöglicht wird.

Öffnung des Handels, der Gastronomie und der Kultur durch Corona-Tests?

In ausgewählten Kommunen solle erprobt werden, ob es gelingt, mit mehr Tests eine Öffnung des Handels, den Besuch der Außengastronomie oder von Kulturveranstaltungen zu ermöglichen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in Hannover. Niedersachsen hatte sich mit der Forderung nach solchen Modellversuchen bei den Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Kurs in der Nacht zum Dienstag durchgesetzt.

Lesen Sie auch:

dpa