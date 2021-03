Landeskriminalamt warnt vor gefährlichen SMS – Schadsoftware

Das Landeskriminalamt Niedersachsen hat vor SMS-Nachrichten eines angeblichen Paketdienstleisters mit einem gefährlichen Link gewarnt. Wer diesen Link öffnet, installiert damit auf seinem Handy eine Schadsoftware, die diese SMS im Hintergrund massenhaft verschickt. Es gebe bundesweit Hinweise auf die Betrugsmasche, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts am Mittwoch. Das Problem sei „sehr weit verbreitet“, Zahlen zur Größenordnung gebe es aber nicht. Auch die Polizei in Osnabrück und Nienburg warnte vor dubiosen SMS. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Nach Angaben der Polizei in Osnabrück kam es zu vergleichbaren Fällen in Stadt und Landkreis. Demnach kündigten Unbekannte unter dem Namen eines Paketdienstleisters per SMS eine Lieferung an. Der Link, auf den die Opfer klicken sollten, führte allerdings nicht zur Sendungsverfolgung, sondern lud im schlimmsten Fall eine Schadsoftware herunter, die das Gerät lahmlegte oder sensible Daten preisgab. Auch im Raum Nienburg gab es ähnliche Fälle: Laut Polizei hieß es in der SMS etwa „Ihr Paket wurde versandt“ oder „Ihr Paket liegt zur Abholung bereit“.

Polizei: Wer Link anklickt, soll Handy in Flugmodus schalten

Die Polizei riet dringend davon ab, unbekannte Links zu öffnen. Auch gebe es die Möglichkeit, SMS von unbekannten Absendern zu blockieren. Wer den Link in der SMS bereits angeklickt hat, sollte das Handy in den Flugmodus schalten, damit kein Zugang zum Internet mehr besteht. Dann sollte über eine WLAN-Verbindung ein Virenscanner heruntergeladen werden. Auch solle das Smartphone im abgesicherten Modus gestartet und die zuletzt installierten Apps gelöscht werden, riet das Landeskriminalamt.

Laut Landeskriminalamt dürften iPhone-Nutzer mit der SMS keine Probleme bekommen, weil Apps im Apple-System nicht einfach so installiert werden könnten. Dennoch werde vom Anklicken des Links abgeraten. Damit dürfte es sich vor allem um ein Android-Problem handeln.

