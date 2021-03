Kaum Besucher im Harz und am Steinhuder Meer

Bei eher ungemütlichem Wetter hat es am Sonntag in Niedersachsen nur wenige Menschen ins Freie gezogen. Im Harz waren einige Wanderer unterwegs, die Parkplätze nur zum Teil gefüllt. „Die Lage ist ruhig und entspannt“, sagte ein Sprecher der Polizei in Clausthal-Zellerfeld. In Torfhaus herrschte Tristesse bei Schneematsch, Nebel, starkem Wind und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch zum Hexenritt in Braunlage sowie nach Oderbrück waren kaum Tagesgäste gekommen.

Nur wenige Menschen an Uferpromenade in Steinhude

Stille auch am Steinhuder Meer: Über dem Wasser hingen dichte dunkle Wolken. Auf der Uferpromenade in Steinhude - sonst ein beliebtes Ausflugsziel - waren nur wenige Menschen unterwegs. Die Polizei sprach von einem leicht erhöhten Verkehrsaufkommen an den Ausflugszielen in Hannover und der Region, darunter Deister und Maschsee. „Wir fahren vermehrt Streife und achten darauf, dass die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden“, sagte ein Polizeisprecher in Hannover.

dpa