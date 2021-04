Weil: Corona-Lockdown in Niedersachsen wird zunächst verlängert

Hannover. In der Diskussion mit dem Bund beharrt Weil auf der Möglichkeit zu Modellversuchen in Kommunen. Doch wann können sie starten?

Unabhängig von der geplanten Bundes-Notbremse für Corona-Hotspots wird in Niedersachsen die Landesverordnung mit den geltenden Beschränkungen und damit der Lockdown verlängert. Zunächst werde es aller Voraussicht nach schlichtweg eine Verlängerung geben, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in Hannover. Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes endet am Sonntag, nach Angaben aus Regierungskreisen ist eine Verlängerung um drei Wochen geplant.

Niedersachsen will weiter Modellprojekte zur Öffnung

Weil beharrt in der Diskussion mit dem Bund auf der Möglichkeit, in Modellkommunen auf der Basis von Tests „sichere Zonen“ etwa für Außengastronomie, Einkauf und Kultur zu erproben. „Das ist meines Erachtens sehr wichtig“, sagte er. Bis zum Sommer zu warten, bis ausreichend Menschen geimpft seien, sei zu lang. Geklärt werden müsse nun, ob solche Versuche auch dann fortgesetzt werden könnten, wenn die 7-Tage-Inzidenz in den betroffenen Kommunen über 100 steige. „Wir starten in allen Städten in Niedersachsen unter 100“, bekräftigte Weil aber. Wer viel teste, der finde aber auch viel. Dies sei Teil des Konzepts. Ob dann der jeweilige Modellversuch abgebrochen werden müsse, müsse geklärt werden. Der Gesetzesentwurf des Bundes lasse diese Frage derzeit offen. „Man wird wohl eher schlussfolgern müssen, dass das jedemfalls aus Sicht der Bundesregierung nicht der Fall sein soll“, sagte Weil. Dies nannte weil „falsch“. Bei nächtlichen Ausgangsbeschränkungen würde nach einer Bundesregelung ein „Automatismus“ greifen, sagte Weil. „Das würde sicherlich auch Gegenstand zahlreicher Verfahren werden“, so der Regierungschef. In Niedersachsen hatte es dazu unterschiedliche Gerichtsentscheidungen gegeben. Präzisierungen verlangte Weil unter anderem auch in der Frage, welche Testverfahren anerkannt werden.

Verordnung wird angepasst

Weil sagte, wenn die vom Bundeskabinett beschlossene Änderung des Infektionsschutzgesetzes auch Bundestag und Bundesrat passiert habe, werde Niedersachsen prüfen, welche Veränderungen für die Landes-Verordnung notwendig seien. Noch gebe es viele Kritikpunkte und offene Fragen zu dem am Dienstag vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetz, der sogenannten Corona-Bundes-Notbremse.

