Bewaffnete Polizeibeamte sichern einen Eingang zum Oberlandesgericht in Celle. Dort muss sich seit Montag ein 38-jähriger Deutsch-Libanese wegen Unterstützung der Terrormiliz IS verantworten. Er stammt aus dem Umfeld der Hildesheimer Moschee, in der auch der mutmaßliche IS-Chef in Deutschland, Abu Walaa, gepredigt hat.