Tempo der Corona-Impfungen in Niedersachsens Arztpraxen steigt

Das Tempo der Impfungen gegen das Coronavirus in den Arztpraxen in Niedersachsen steigt. Seit Beginn der Impfungen in den Praxen am 7. April sei dort inzwischen über 340.000 Mal geimpft worden, sagte der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Erstmals mehr als 40.000 Impfungen an einem Tag

Am Dienstag habe es erstmals mehr als 40.000 Impfungen an einem Tag gegeben, die Zahlen stiegen mit den größer werdenden Impfstofflieferungen an. In der kommenden Woche erhielten die Praxen voraussichtlich 290.000 Impfdosen, und auch die Zahl der impfenden Praxen werde steigen.

dpa