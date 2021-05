Entenfamilie löst Rettungseinsatz auf Autobahn 7 aus

Eine Entenmutter mit ihren fünf Küken hat auf der Autobahn 7 in Göttingen einen Rettungseinsatz der Polizei ausgelöst. Den Beamten sei eine in Not geratene Entenfamilie zwischen den beiden Göttinger Anschlussstellen gemeldet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tiere warteten dem Bericht zufolge am Montagmorgen ordnungsgemäß dicht an der Betongleitwand sitzend auf das Eintreffen der Retter.

Polizei musste Verkehr stoppen

Die Polizei stoppte den Verkehr, um die Enten über die dreispurige Fahrbahn leiten zu können. Wann und wie die Familie den Hinweg über die stark befahrene Autobahn geschafft hatte, blieb aber unklar. Die eingesetzten Polizisten berichteten von einem wohlwollenden Schnattern der Entenmutter und werteten dies als Dank für die Rettungsaktion.

