Hannover. In Niedersachsen können Menschen in Gebieten mit niedriger Inzidenz möglicherweise nach Pfingsten ohne Maske einkaufen gehen. Nun hagelt es Kritik.

Maskenpflicht im Handel Niedersachsen will Aufhebung der Maskenpflicht überdenken

Niedersachsen wollte die Maskenpflicht im Einzelhandel für Gebiete mit niedrigen Inzidenzen aufheben, rückt nun nach Kritik aber möglicherweise doch davon ab. „Die Landesregierung wird diesen Punkt noch mal sehr ernsthaft überdenken“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Der Entwurf für eine kurzfristige Lockerung der Corona-Regeln sieht vor, in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht nach Pfingsten aufzuheben.

Patientenschützer haben mögliche weitreichende Lockerungen angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen scharf kritisiert. „Nicht ein Produkt wird in Deutschland mehr verkauft, nur weil die Maskenpflicht im Einzelhandel fällt“, warnte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, am Freitag. Der Schutz von Mund und Nase sei die einfachste Hygieneregel, solange noch nicht genügend Menschen geimpft seien: „Damit entlarvt sich der Vorschlag selbst.“ Wissenschaftliche Erkenntnis spiele für politische Entscheidungen kaum eine Rolle mehr, beklagte Brysch.

Marburger Bund gegen Lockerung der Maskenpflicht

Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für Niedersachsen vor einer voreiligen Lockerung der Maskenpflicht als Gefahr bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gewarnt. Ein solcher Schritt sei denkbar, wenn der Anteil der vollständig geimpften Menschen in Niedersachsen 80 Prozent erreiche – oder alle Impfwilligen sich hätten impfen lassen können, sagte Hans Martin Wollenberg, der Vorsitzende des niedersächsischen Landesverbandes des Marburger Bundes, am Freitag in Hannover. Derzeit seien landesweit aber erst rund elf Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

„Wir dürfen das Erreichte nicht aufs Spiel setzen. Wer jetzt die Maskenpflicht lockert, gefährdet diejenigen, die noch keine Impfung erhalten haben“, betonte Wollenberg. Darunter seien beispielsweise auch die Beschäftigten des Einzelhandels und Kinder. Marburger-Bund-Vize Andreas Hammerschmidt machte klar, Virus-Mutanten wie die indische Variante ließen sich nur mit einer hohen Impfrate in Schach halten: „Solange wir diese nicht erreicht haben, führt am Maske tragen kein Weg vorbei.“

