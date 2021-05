Familien, die in diesem Sommer Urlaub in Corona-Risikogebieten machen machen wollen, können durch den Nachweis eines negativen Tests eine mögliche Quarantäne verkürzen. Darauf hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hingewiesen.

Ostfriesische Inseln Ostfriesische Inseln ziehen zu Pfingsten viele Touristen an

Durchwachsenes Wetter zum Start in das Pfingstwochenende hat viele Touristen nicht von Reisen auf die Ostfriesischen Inseln abgehalten. Viele Gäste seien schon am Freitag gekommen, und auch am Samstag habe der Anreiseverkehr angehalten, sagte eine Sprecherin der AG Ems. Das Unternehmen habe zusätzliche Schiffe für Fahrten auf die Insel Borkum angeboten. Vor allem Touristen aus Nordrhein-Westfalen zieht es der Sprecherin zufolge auf die Inseln, seit dem die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen dies erlaubt.

Zusätzliche Fahrten auf die Inseln

Im Fährhafen von Bensersiel bildete sich am Samstag ebenfalls eine lange Warteschlage vor der Überfahrt zur Insel Langeoog. Auch dort gab es zusätzliche Fahrten. Ein ähnliches Bild gab es auch in Harlesiel, wo Pfingsturlauber die Fähre nach Wangerooge nahmen.

