Hannover. Die CDU denkt gar über ein Kinderministerium nach. Es gehe darum, die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche stärker in den Blick nehmen.

Corona-Selbsttest – Salzgitteraner Apotheker erklärt, was Sie beachten müssen

Corona-Selbsttest – Salzgitteraner Apotheker erklärt, was Sie beachten müssen

Folgen von Corona: Politik für Kinder in Niedersachsen gefordert

Niedersachsens Politik will die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche stärker in den Blick nehmen – die CDU denkt gar über ein eigenes Kinderministerium nach. „Die Pandemie hat gezeigt, dass die Themen Kinder und Familie vernachlässigt wurden“, sagte Mareike Wulf, Bildungspolitikerin und CDU-Fraktionsvize im niedersächsischen Landtag, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Wir brauchen eine eigenständige Kinderpolitik.“ Kindertagesstätten müssten als Bildungseinrichtungen stärker in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken, forderte sie.

CDU: Rechte von Kindern und Familien stärken

Derzeit seien die Belange von Kindern auf Sozial- und Kultusministerium verteilt, erklärte Wulf. „Beides mal zusammenzuführen, vielleicht auch mit dem Thema Kinderschutz, um die Rechte von Kindern, aber auch von Familien zu stärken, ist sicherlich eine Überlegung wert.“ Die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag hatte dem Bericht zufolge einen Antrag eingebracht, der Beratung für psychisch belastete Kinder und Jugendliche vorsieht.

Lesen Sie auch:

Grüne regen Extra-Budgets zum Einsatz für Kinder an

Auch die Grünen forderten mehr Einsatz für Kinder. Deren Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, regte Extra-Budgets für Sportvereine, Urlaubsgutscheine für Einkommensschwache und kostenlose Interrail-Tickets für 18-Jährige an: „Es braucht Angebote für Kinder und Jugendliche, das Versäumte aufzuholen“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Da wurde eben nicht nur Mathe verpasst, sondern auch Kindergeburtstage, neue Freundschaften, Klassenfahrten, der erste Kuss in der Schulhofecke, Abschlussbälle und Auslandssemester.“

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa