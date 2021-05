Lüneburg. Der Mann versuchte noch einmal, an Höhe zu gewinnen, krachte aber mit seinem Flieger auf ein Gebäude neben der Landebahn. Er wurde leicht verletzt.

Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf ein Dach in Lüneburg ist der Pilot mit leichten Verletzungen aus der Maschine gestiegen (Symbolbild).

Flugzeug abgestürzt Pilot stürzt mit Ultraleichtflieger in Lüneburg ab

Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf ein Dach in Lüneburg ist der Pilot mit leichten Verletzungen aus der Maschine gestiegen. Zu dem Unfall kam es am Montagnachmittag, als der 57-Jährige beim Landeanflug von einer Windböe erfasst wurde und dadurch nach links von der Landebahn abkam.

Pilot krachte mit Ultraleichtflugzeug auf Gebäude neben der Landebahn

Wie die Polizei in Lüneburg mitteilte, versuchte der Mann zwar noch einmal, an Höhe zu gewinnen, krachte aber mit seinem Flieger auf ein Gebäude neben der Landebahn. Mit Schnittverletzungen an der Hand konnte sich der Pilot aus dem Flugzeug befreien, danach wurde er mit einer Drehleiter der Feuerwehr vom Dach gerettet.

