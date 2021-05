Die Deutsche Bahn will über 100 Bahnhöfe in Niedersachsen und Bremen renovieren. Auch der Braunschweiger Bahnhof soll erneuert werden. (Symbolbild)

Hannover. Die Deutsche Bahn will über 100 Bahnhöfe in Niedersachsen und Bremen fit machen - auch den in Braunschweig. 9,3 Millionen Euro werden investiert.