Das war der Samstag: Das müssen Sie heute wissen!

Das war‘s in der Wolfsburger Innenstadt. Über die Pestalozziallee und die Goethestraße brechen die hartgesottensten Anti-Autobahn-Demonstranten in Richtung Jembke auf.

In Braunschweig retten Feuerwehrleute Menschen vor einem Brand und in Hannover muss die Feuerwehr einen Brand in einem Busdepot mit Großaufgebot löschen. Außerdem zogen mehrere hundert Radlerinnen und Radler durch die Region, um gegen den Autobahnausbau zu demonstrieren.

Eintracht Braunschweig sucht währenddessen weiterhin nach einem geeigneten Trainer für die dritte Liga.

Demozüge mit dem Fahrrad durch unsere Region

Unter dem Motto „Wald statt Asphalt“ fand am Samstag, eine große Fahrrad-Demonstration in unserer Region statt. In Braunschweig und Wolfsburg sowie auf etlichen Kreis- und Landesstraßen dazwischen kam es deshalb zu kurzzeitigen Sperrungen. Wie der Demozug verlief, lesen Sie hier.

Feuerwehr rettet Menschen über Drehleiter

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag, 5. Juni, mehrere Menschen mit einer Drehleiter retten. Foto: Jörg Koglin

Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag mit einem Großaufgebot zu einem Zimmerbrand in Gliesmarode ausrücken. Ein vorbeifahrender Rettungswagen bemerkte gegen 0.45 Uhr einen wild winkenden Passanten – so wurden die Rettungskräfte erst zu dem Einsatz alarmiert und die „für viele Menschen bedrohliche Situation eines Wohngebäudebrandes sehr schnell erfasst“, wie die Feuerwehr schreibt.

Großeinsatz der Feuerwehr in Hannover

Ein ausgebrannter Bus steht im Busdepot der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra. Der Brand hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Foto: Francois Klein / dpa

Ein Feuer in einem Elektrobus-Depot der Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Halle und Elektrobusse im Stadtteil Mittelfeld stünden in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Unwetter ziehen über die Region hinweg - Feuerwehr im Einsatz

Starkregen sorgt im Landkreis Börde für Überschwemmungen. Foto: Matthias Strauß

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region rund um Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg am Samstag vor schweren Gewittern gewarnt. Die Warnung galt auch für die Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel, Peine und Gifhorn. Die Gewitter kämen mit Starkregen, Hagel und Windböen daher. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

In Salzgitter kam es offenbar zu einer Überspannung aufgrund eines Blitzeinschlages im der Salzgitter AG, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Isolator brannte mit offener Flamme, was mehrere Augenzeugen zu Anrufen bei der Feuerwehr animierte. Laut Feuerwehr war der Brand nach zehn Minuten gelöscht, nachdem de Betriebselektriker den Strom abgeschaltet hatte.

Eintracht Braunschweigs Suche nach dem Drittliga-Kenner

Trainer Markus Kauczinski soll bei der Eintracht hoch im Kurs stehen. Foto: Robert Michael / ZB

Christian Neidhart, Dirk Schuster Michael Schiele, Bernhard Trares, Alois Schwartz, Markus Kauczinski – die Liste der Trainer, die mit Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig in Verbindung gebracht werden, ist lang. Nun, nach der Absage Neidharts (Rot-Weiss Essen), soll ein anderer aus diesem Quintett in den Fokus der Verantwortlichen geraten sein. „Reviersport“ nannte den gebürtigen Gelsenkirchener Kauczinski als Favoriten für die Nachfolge des nach dem Zweitliga-Abstieg entlassenen Daniel Meyer.





