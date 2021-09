Die News vom Samstag: Das müssen Sie heute wissen

In Braunschweig kollidiert ein Rettungswagen mit einem Mercedes, „Die Rechte“ demonstriert in Braunschweig, viele Menschen machen bei Gegendemo mit, in Haldensleben wird die vermisste Würgeschlange gefunden – das sind die wichtigsten News am Samstag:

Rettungswagen kollidiert in Braunschweig mit Mercedes

Kurz nach Mitternacht hat es am Samstag auf der Salzdahlumer Straße gekracht. Ein Rettungswagen des DRK war mit einer Notfallpatientin auf dem Weg ins Klinikum Salzdahlumer Straße. Auf der Kreuzung Salzdahlumer Straße / A39 überquerte er die für ihn Rot zeigende Ampel. Ein von der A39 kommender Mercedesfahrer nahm die Signale des Rettungswagen jedoch nicht wahr und bog auf die Salzdahlumer Straße stadteinwärts ein. Es kam zur Kollision. Der Rettungswagen stieß dabei gegen einen Ampelmast und riss diesen um.

Von der Putzkraft zur Braunschweiger Unternehmerin: Nora Pagels

Als Nora Pagels in Stralsund BWL studiert hat, sah ihr Tag so aus: Morgens stand sie früh auf, um beim Bäcker zu arbeiten. Dann fuhr sie zur Uni und besuchte Vorlesungen und Seminare. Danach radelte Nora Pagels zu ihrem zweiten Nebenjob als Kellnerin im Restaurant. Als sie abends nach Hause kam, lernte die Studentin den Stoff aus den Seminaren. „Das war wahnsinnig anstrengend“ sagt sie. Und Heinz-Egon Achterkerke erklärt: „Den Studienabschluss hätte sie so niemals geschafft, jedenfalls nicht in der Qualität.“ Pagels beendete ihr Studium mit 1,4.

“Die Ärzte“ halfen Braunschweiger Agentur aus der Patsche

Die Anfänge waren kein Zuckerschlecken. Michael Schacke, Chef der Braunschweiger Veranstaltungsagentur Undercover, erinnert sich amüsiert an die Anfänge, als ihn und seinen Freund Dirk Wink-Hartmann ein Konzert mit den „Ärzten“ an den Rand des finanziellen Ruins brachte. Heute ist die Agentur 30 Jahre alt und eine solide Größe in der Branche. Wir sprachen mit dem 51-Jährigen über Gestern und Heute.

Proteste gegen „Die Rechte“ in Braunschweig und Kritik an Stadt

Mit deutlicher Kritik an der Stadtverwaltung begann und endete die Protestkundgebung des „Bündnis gegen Rechts“ am Samstagnachmittag auf dem Schlossplatz: „Braunschweig hat nicht nur ein Nazi-Problem, sondern Braunschweig hat ein Problem im Umgang mit Nazis“, sagte Sebastian Wertmüller, einer der Hauptorganisatoren des Bündnisses und Verdi-Bezirksgeschäftsführer.

Eine vor gut sieben Wochen in Sachsen-Anhalt ausgebüxte Netzpython ist in einem Keller gefunden worden. Foto: Michael Deutschmann/Freiwillige feuerwehr haldensleben / dpa

Haldensleben: Gesuchte Würgeschlange taucht in Nachbarwohnung auf

Nach gut sieben Wochen ist der ausgebüxte Netzpython in Haldensleben in einem Keller gefunden worden. Eine Bewohnerin habe die Schlange am Freitagnachmittag entdeckt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag. Das Tier sei in einer sehr schlechten Verfassung gewesen. Nun werde es in einer Schlangenfarm im Landkreis Harz wieder aufgepäppelt.

