Donnerstag heißester Tag des Jahres in Niedersachsen

Lüneburg. Bis zu 36 Grad sind am Donnerstag in weiten Teilen Niedersachsens verbreitet. In der Nacht zum Freitag werden Gewitter erwartet – und Abkühlung.

Der Donnerstag hat in Niedersachsen die Bestmarke des heißesten Tages in diesem Jahr erreicht. „Über 35, 36 Grad sind in weiten Teilen des Landes verbreitet“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schon am Mittag.

Die Hitzeschwerpunkte lagen im Osten und Südosten, das Thermometer kletterte in der Region Hannover, der Lüneburger Heide und im Wendland am höchsten. Aber auch in Emden, wo der maritime Einfluss generell für Abkühlung sorgt, stiegen die Temperaturen über die 30er Marke.

Kühlere Temperaturen in Niedersachsen deuten sich an

Schon in der Nacht zum Freitag wurden Gewitter erwartet, die im Laufe des Tages örtlich vor allem im westlichen Teil des Landes und in Bremen von Starkregen und Hagel begleitet werden können. Ausgenommen seien das Wendland und die Lüneburger Heide, wo es weiter heiß bleibt.

Am Samstag soll es zwar eine Gewitterpause geben, eine deutliche Abkühlung auf 22 bis 25 Grad deute sich aber an. Der Südosten bleibt sonnig und warm. Zum Ende der Woche soll das Gewitterrisiko wieder steigen und auch der Wochenanfang bleibt unbeständig bei etwa 25 Grad, wie es beim DWD hieß.

dpa