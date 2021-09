Lange Wartezeiten am Flughafen Hannover – Bundespolizei lenkt ein

Hannover. Stundenlang warten am Wochenende Fluggäste auf die Kontrolle – dann ist ihr Flugzeug ohne sie in der Luft. Bundespolizei nennt Zustand „inakzeptabel“.

Menschen warten am Flughafen Hannover beim Check-In auf ihre Anmeldung. Derzeit brauchen Flugreisende viel Geduld. Bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen Hannover kommt es zu langen Wartezeiten.

Wegen langer Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen Hannover haben manche Reisende am Wochenende ihren Flug verpasst. Mitunter habe es bis zu drei Stunden gedauert, bis Fluggäste im Sicherheitsbereich waren, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Donnerstag. Manche Flugzeuge starteten demnach ohne die schon lange im Flughafengebäude wartenden Passagiere. „Wir hoffen, dass das Problem bei der Bundespolizei sehr schnell gelöst wird“, so die Sprecherin. Über die langen Wartezeiten hatte zunächst die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Auch der ständige Vertreter der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Schuol, forderte eine schnelle Verbesserung der Situation. „Das ist für mich ein inakzeptabler Zustand“, sagte er. Hauptgrund für die langen Wartezeiten ist ihm zufolge ein großer Personalmangel bei dem Dienstleister, den die Bundespolizei für die Sicherheitskontrollen beauftragt hat. Um das Problem schnell zu lösen, hat die Bundespolizei für Freitag ein Treffen organisiert, an dem neben der Bundespolizei und dem Sicherheitsdienst auch der Flughafenbetreiber, die Airlines und Vertreter für den Check-In teilnehmen sollen. Schuol zufolge versucht der Dienstleister, kurzfristig Personal zu finden und soll dabei von den anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe unterstützt werden. Zudem soll die Prozesssteuerung am Flughafen verbessert werden.

Bundespolizei: Früh darauf hinweisen, was nicht mit ins Flugzeug darf

Ein Vorschlag der Bundespolizei ist demnach, die Reisenden früh nach dem Check-In darauf hinzuweisen, was nicht ins Flugzeug mitgenommen werden darf. Demnach sorgten am Wochenende Reisende für Verzögerungen, die etwa Flüssigkeiten im Handgepäck hatten oder die Handgepäck umpacken mussten. Zudem sollte eine Personalsteuerung eingeführt werden, damit Menschen, deren Flug zeitnah startet, schneller zur Sicherheitsprüfung kommen. „Wir werden Wartezeiten, glaube ich, in den nächsten Wochen nicht komplett vermeiden können“, sagte der Leitende Polizeidirektor Schuol. Aber er sei überzeugt, dass die Wartezeit verringert werden könne.

An der Art der Kontrollen werde es keine Veränderung geben, denn für die Luftsicherheitskontrolle gebe es genaue Regeln. „Das sind internationale Vorgaben, von denen dürfen wir nicht abrücken.“ Der Personalmangel bei der Sicherheitsfirma hat der Bundespolizei zufolge mit der Pandemie und dem Einbruch des Flugverkehrs zu tun. Während der vergangenen Monate habe der Sicherheitsdienstleister viele Verträge auslaufen lassen, denn niemand habe genau gewusst, wann der Flugverkehr wieder anlaufe. Um nun neue Fachkräfte zu qualifizieren und zu prüfen, seien drei bis vier Monate nötig. Auch an anderen Flughäfen gebe es ähnliche Schwierigkeiten. Schuol zufolge werden die Sicherheitskontrollen an allen deutschen Flughäfen von beauftragten Sicherheitsunternehmen übernommen.

dpa

