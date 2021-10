Mountainbike-Sturz im Wald - 40-Jähriger schwer verletzt

Ein 40 Jahre alter Mountainbiker ist in einem Waldstück bei Uetze von einer selbst errichteten Rampe gestürzt und mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Beim Aufprall am Montagabend auf den Waldboden erlitt er lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei Hannover am Dienstag mitteilte.

Auf einem Mountainbike-Trail soll dem Mann nach ersten Erkenntnissen vor der ein Meter hohen Rampe vermutlich die Geschwindigkeit für den Sprung gefehlt haben. Der Uetzer stürzte mit seinem Fahrrad etwa 1,70 Meter tief und überschlug sich. Andere Mountainbiker alarmierten die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus.

Traktor kollidiert mit Kleinwagen - Beifahrerin schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Auto bei Hüde (Landkreis Diepholz) ist eine 64-jährige Frau schwer verletzt worden. Der 66-jährige Traktorfahrer war am Montagabend in einer Kurve mit seiner Maschine auf die Gegenspur geraten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 67-jährige Fahrer des Kleinwagens konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Beide Fahrzeuge rutschten dabei in den Seitengraben. Während die beiden Fahrer sich nur leicht verletzten, erlitt die 64 Jahre alte Beifahrerin des Kleinwagens schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Lastwagen-Fahrer nach spektakulärem Unfall nur leicht verletzt

Der Blick aus dem Führerhaus ging direkt in Richtung Wolkendecke: Bei einem spektakulären Unfall auf der Bundesstraße 446 bei Bovenden (Landkreis Göttingen) hat sich ein 24-jähriger Fahrer nur leicht verletzt. Wie die Polizei am Dienstag in Göttingen mitteilte, und wie auf einem Foto zu erkennen war, hatte die Zugmaschine eines Tanklasters nach dem Unfall am Dienstagmorgen senkrecht auf einer Wiese gestanden. Der 24-Jährige war den Angaben nach am Morgen aus ungeklärter Ursache von der regennassen Straße abgekommen. Wegen der komplizierten Bergung musste die Straße voll gesperrt werden.

Durch die Hilfe von Zeugen konnte der aus Hamburg stammende Fahrer seine Fahrzeugkabine sicher verlassen, die mehrere Meter in die Höhe geragt hatte. Ein anderer Lkw-Fahrer, der den Unfall beobachtet hatte, sowie ein weiterer Ersthelfer eilten dem 24-Jährigen mit einer Leiter zur Hilfe. „Er wollte schon aus dem Fahrerhaus springen“, sagte der helfende Lastwagen-Fahrer. Der 24-Jährige wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Den Schaden bezifferten die Beamten auf etwa 70 000 Euro.

Polizei fahndet nach Lämmer-Dieben im Landkreis Cloppenburg

Die Polizei fahndet im Landkreis Cloppenburg nach Lämmer-Dieben. Die unbekannten Täter hätten drei Schaflämmer aus einem Schuppen in Cappeln entwendet, teilten die Beamten mit. Sie suchen jetzt nach Zeugen. Die Tiere - zwei männliche und ein weibliches - verschwanden zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag. Sie gehörten einer 37-jährigen Frau.

