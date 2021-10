Eine schwerverletzte Person nach Explosion bei Campingplatz

Im Bereich des Campingplatzes Arnumer See in der Region Hannover kam es zu einer Explosion.

Bei einer Explosion bei einem Campingplatz in der Region Hannover ist am Samstag ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Vormittag zu der Explosion in einer Art Gartenlaube im Bereich des Campingplatzes Arnumer See in der Nähe von Hemmingen.

Das Häuschen wurde dabei völlig zerstört und es brach Feuer aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person schwerer verletzt, möglicherweise bestand auch Lebensgefahr. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

58-Jähriger bei Unfall in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann mit seinem Wagen Wilhelmshaven bei Grün eine Kreuzung passieren. Vor ihm staute sich jedoch offenbar der Verkehr, so dass die Ampel währenddessen auf Rot sprang und der 58-Jährige immer noch auf der Kreuzung stand. Ein 41-Jähriger, der seinerseits mittlerweile Grün hatte, fuhr mit seinem Auto auf die Kreuzung und es kam zum Zusammenstoß.

Weitere Polizeimeldungen aus unserer Region:

Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste nach Angaben der Stadt von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 41-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Drei Schwerverletzte nach Unfall beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) sind am Freitag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 82-Jähriger mit seinem Wagen im Ortsteil Metjendorf nach links abbiegen. Dabei habe er ein von links kommendes Auto übersehen, das Vorfahrt gehabt hätte, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der 82-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch seine 85-jährige Beifahrerin sowie der 75-jährige Fahrer des anderen Wagens erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Feuer zerstört Scheune

Ein Feuer hat eine Scheune in Kalefeld (Landkreis Northeim) zerstört. In dem Gebäude im Ortsteil Oldershausen sollen unter anderem eine große Menge Holz und ein Fahrzeug gelagert gewesen sein, teilte die Polizei mit. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zum Samstag eintrafen, habe die Scheune bereits in Flammen gestanden. Sie brannte nieder. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt laut Polizei nach ersten Schätzungen mindestens 50 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

dpa

