Oldenburg. In Harpstedt verletzen sich fünf Personen bei einem Frontalzusammenstoß. Ein Autofahrer ist in Celle mit 4,3 Promille unterwegs. Der Polizei-Überblick.

Polizei in Niedersachsen Autoräuber flieht vor Verfolgern und springt in einen See

Eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd durch die Landkreise Ammerland und Cloppenburg hat ein unter Drogen stehender Autoräuber verursacht. Der 22-Jährige hatte Polizeiangaben zufolge am Samstagnachmittag in Bad Zwischenahn maskiert eine 68-Jährige an deren Auto überfallen. Er habe die Frau zur Seite gestoßen und sei mit dem Wagen davongefahren. Zwei Motorradfahrer, die den Vorfall zufällig beobachtet hatten, nahmen die Verfolgung auf. In Emstek habe der Mann das Auto verlassen und sei in den Halener Badesee gesprungen, wo er im tieferen Wasser in Not geraten sei. Zwei Angler und ein Polizist schwammen zu dem Mann und brachten ihn ans Ufer. Er kam mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus.

Eine Blutentnahme ergab, dass der junge Mann Drogen genommen hatte. Er war in der Vergangenheit schon mehrfach wegen übermäßigen Drogenkonsums der Polizei aufgefallen, wie ein Sprecher mitteilte. Zwischenzeitlich wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Frontalzusammenstoß auf L338 - fünf Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der L338 in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) sind fünf Menschen verletzt worden. Die 25-jährige Fahrerin des einen Wagens und der 43 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt, ebenso eine 39 Jahre alte Beifahrerin, wie die Polizei mitteilte. Zwei Minderjährige erlitten leichte Verletzungen.

Alle wohnen in Wildeshausen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache für den Zusammenstoß am Samstagnachmittag war noch unklar. Die Straße musste rund um die Unfallstelle bis in die Abendstunden gesperrt werden.

Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto lebensgefährlich verletzt

Beim Zusammenstoß mit dem Auto eines 41-Jährigen in Bakum (Landkreis Vechta) ist eine 25-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war am Samstagnachmittag in Höhe einer Überquerungshilfe vom Radweg nach bisherigen Erkenntnissen unvermindert auf die Straße gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zur Kollision mit dem Wagen des betrunkenen 41-Jährigen.

Wie eine Polizeisprecherin in Vechta mitteilte, wurde die lebensgefährlich verletzte 25-Jährige in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Autofahrer ein Atemalkoholwert von 0,84 Promille festgestellt. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Autofahrer verursacht mit 4,3 Promille Unfall

Mit 4,3 Promille Alkohol im Blut hat ein Autofahrer in Celle einen Unfall verursacht. Der 56-Jährige war am Samstag beim Wenden auf einer Straße in einen dort aufgestellten Marktstand gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und er kam zur eigenen Sicherheit in eine Klinik. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Mutmaßlicher Ecstasy-Drink - sechs Menschen müssen ins Krankenhaus

Nach dem Konsum eines mutmaßlich mit Ecstasy versetzten Getränks sind sechs Kinder und Jugendliche in Krankenhäuser gekommen. Ein 13 und ein 14 Jahre altes Mädchen mussten auf die Intensivstation aufgenommen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach wurde am Freitag ein Getränk bei einer Feier in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) herumgereicht, von dem zehn Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren tranken. Mehrere mussten sich danach übergeben und waren desorientiert. Insgesamt sechs Menschen kamen danach in Krankenhäuser in Danneberg, Uelzen und Salzwedel. Ein 16 Jahre alter Junge soll für das Mixgetränk verantwortlich sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

