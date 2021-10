Niedersachsen droht Klage wegen Kommunalgesetzes

Nach der Kommunalwahl will Niedersachsen das Zählverfahren für die Sitze in Ausschüssen ändern. Es könnte kleinere Parteien und Gruppierungen benachteiligen. Unser Bild zeigt den Rat der Stadt Salzgitter bei einer früheren Sitzung mit Abstandsregeln und Pflicht zur FFP-2-Maske in einem Hotel.

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Niedersachsen liefern SPD und CDU ein Beispiel für die Arroganz der Macht - so sehen es jedenfalls FDP und Grüne im Landtag. Von einem „absolut schäbigen Verfahren“ sprach der FDP-Abgeordnete Marco Genthe. Nach der Landtagswahl 2022 müsse die Bestimmung wieder weg, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Eine Klageschrift werde bereits vorbereitet.

Lesen Sie auch:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was die Oppositionsfraktionen zur Weißglut treibt, ist eine der geplanten Änderungen im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz. Um die Sitzverteilung in den Ausschüssen kommunaler Vertretungen zu ermitteln, also von Räten und Kreistagen, wollen SPD und CDU das sogenannte Höchstzahlverfahren nach D’Hondt wieder einführen. „Dieses Verfahren ist eher geeignet, stabile Mehrheitsverhältnisse in den Ausschüssen zu gewährleisten als das bisherige Verfahren Hare-Niemeyer“, heißt es im Gesetzentwurf, für den das Innenministerium federführend ist.

Gutachten im Auftrag der FDP-Fraktion

Kleinere Parteien und Gruppen haben allerdings einen anderen Blickwinkel auf die Reform. „Die Konsequenz dieser Verteilung im Vergleich zum Hare/Niemeyer-Verfahren ist, dass meistens die stärksten Fraktionen einen Ausschusssitz mehr erlangen und die kleineren Fraktionen wiederum weniger“, heißt es in einem Gutachten im Auftrag der FDP-Landtagsfraktionen unter Verweis auf Fachliteratur. Birkner und Genthe führten den Rat der Stadt Hannover als Beispiel an. Dort habe die FDP bei der Kommunalwahl 2021 zwar ein Mandat dazugewonnen - nach dem geändertem Verfahren aber keine „Mitwirkungsrechte“ mehr in den Fachausschüssen. Und das heißt vor allem: kein Stimmrecht. Auch in Salzgitter beispielsweise wird längst über mögliche Nachteile etwa für FDP und Linke diskutiert. „Genau dieser Effekt ist ja auch gewollt“, so Genthe. Gesellschaftspolitisch sei es Gift, wenn sich „ehemalige Volksparteien“ die Pfründe sicherten. Die Grünen-Abgeordnete Susanne Menge sieht das auch so. „Es ist ein demokratisches Unding, dass SPD und CDU nach der Kommunalwahl nun ihre Sitzverluste durch die nachträgliche Änderung des Auszählverfahrens in den Ausschüssen mindestens zum Teil kompensieren wollen“, erklärte sie. Birkner sprach von einer demokratiegefährdenden Entwicklung.

Koalition: Pläne lange bekannt und richtig

Denn besonders sauer stößt der Opposition der Zeitpunkt auf. Zwar wurde das Projekt lange vor der Kommunalwahl begonnen - und auch öffentlich diskutiert. In einem Schreiben der CDU-Landtagsfraktion an FDP-Fraktionschef Birkner wird betont, „dass die Landesregierung bereits am 28. April 2021 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes“ in den Landtag eingebracht habe, weit im Vorfeld der Kommunalwahl. Die Mitwirkung eines größeren Kreises von Fraktionen, Gruppen und Einzelabgeordneten führe in der Regel dazu, dass notwendige Meinungsbildungsprozesse deutlich langwieriger und schwerfälliger würden, heißt es zur Entwicklung in den Kommunen. „Dieser prognostizierte Trend hat sich eindrucksvoll in der Kommunalwahl am 12. September 2021 bestätigt“, so die CDU-Fraktion.

Klage vor Staatsgerichtshof soll folgen

„Mit einer solchen Begründung könnte man theoretisch auch die Wiedereinführung der Monarchie fordern“, sagte Genthe, „am Ende entscheidet nur noch der oder die mit der Krone.“ „In den Kreisen, Städten und Gemeinden in Niedersachsen gibt es massive Kritik an der willkürlichen Änderung des Auszählverfahrens durch SPD und CDU“, so die Grüne Menge. Im Landtag verabschiedet werden soll die Änderung nun aber am Mittwoch. Für eine Normenkontrollklage vor dem Staatsgerichtshof bräuchten FDP und Grüne auch Leihstimmen aus der Koalition, um die nötige Mindestzahl von Abgeordneten zu erreichen. Im Rechtsgutachten ist von „Vertrauensschutz“ und „Erfolgswertgleichheit“ abgegebener Stimmen als möglichem Klagemotiv die Rede. Einfacher wäre wohl der Weg über politischen Druck.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de