Mann stürzt von Brücke – tödlicher Arbeitsunfall an der A7

Nörten-Hardenberg. Bei Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke der A7 ist ein 32-jähriger Mann am Dienstag mehrere Meter tief gestürzt. Er erlag seinen Verletzungen.

Der 32-Jährige Mann fiel demnach während Arbeiten an der Autobahnbrücke über die B446 zwischen Nörten-Hardenberg und Lütgenrode am Dienstagmittag mehrere Meter in die Tiefe.

Der Mann aus dem Landkreis Uelzen wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus in Göttingen. Er verstarb kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen.

Tödlicher Unfall bei Bauarbeiten an der A7: Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Sturzes dauern an. Eine mögliche fehlerhafte Sicherung der Baustelle könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lägen allerdings keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Zur weiteren Prüfung der Umstände wurde das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft beteiligt.

