Lastwagen erfasst beim Abbiegen Radfahrerin – 63-Jährige tot

Eine 63 Jahre alte Radfahrerin ist in Twistringen (Landkreis Diepholz) von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau sei vorfahrtsberechtigt gewesen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Demnach war die 63-Jährige am Freitagvormittag mit ihrem E-Bike auf einem Radweg an einer Straße stadtauswärts unterwegs, als der 37-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus einer Einmündung auf die Straße stadteinwärts abbiegen und dabei den Radweg überqueren wollte. Bei der Kollision erfasste der rechte Vorderreifen des Lastwagens die Frau. Sie wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Lastwagen nach Unfall in Flammen – Autobahn 27 über Stunden gesperrt

Ein Lastwagen ist nach einem Unfall auf der Autobahn 27 bei Schwanewede (Landkreis Osterholz) in Flammen aufgegangen. Die Autobahn in Richtung Cuxhaven wurde ab dem frühen Freitagnachmittag für die Lösch- und Bergungsarbeiten über Stunden gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag sagte. Zeitweise staute sich der Verkehr auf 15 Kilometern Länge. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede nördlich von Bremen sollte noch bis Mitternacht – womöglich sogar bis in den frühen Samstagmorgen andauern. Die Polizei empfahl, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 35 Jahre alte Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug aus bislang unbekannter Ursache ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Das Fahrzeug, das einen Container mit Altkleidern geladen hatte, schaukelte sich auf und kippte dann auf die linke Seite. Dabei riss laut Polizei der Tank auf und der Kraftstoff entzündete sich. Ersthelfer schlugen die Frontscheibe des Lastwagens ein und befreiten den eingeklemmten 35-Jährigen aus dem Führerhaus, das danach ausbrannte. Der Lkw-Fahrer und ein Ersthelfer verletzten sich leicht. Beide kamen in Krankenhäuser. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 150.000 Euro.

Nach Unfall: A7 Richtung Hamburg ab Freitagabend wieder frei

Nach einem Lastwagen-Brand mit Gefahrgut auf der Autobahn 7 bei Hannover werden von Freitagabend an alle drei Fahrspuren Richtung Norden wieder befahrbar sein. Wie die Autobahnbetreiber mitteilten, sollten die Reinigungsarbeiten bis voraussichtlich 20 Uhr abgeschlossen sein. So lange sei weiterhin nur eine Spur für den Verkehr freigegeben. Der Standstreifen bleibe bis Anfang kommender Woche gesperrt.

Der brennende Gefahrguttransporter hatte am Mittwoch einen Großeinsatz am Kreuz Hannover-Ost ausgelöst und seitdem die Fahrt in Richtung Hamburg versperrt. Laut Polizei hatte der Lastwagen Kaliumhydroxid transportiert, das zum Beispiel zur Herstellung weicher Seifen verwendet wird. Nach dem Löschen des Brandes begannen Einsatzkräfte am Donnerstag mit der Bergung des gefährlichen Stoffes. Am Abend wurde zumindest eine Spur freigegeben. Nach Angaben der Polizei soll nun die Gefahrenabwehrbehörde entscheiden, wie es mit den Brandschäden weitergeht.

Kinderwagen bei Unfall durch die Luft geschleudert

Bei einem Unfall in Rinteln im Landkreis Schaumburg hat ein Auto einen Kinderwagen erfasst und durch die Luft geschleudert – allerdings blieb das Kleinkind darin unverletzt. Der Wagen eines 74-Jährigen sei am Donnerstagabend von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Stelle standen eine 50-jährige Frau mit ihrer 25-jährigen Tochter und dem eineinhalbjährigen Enkel im Kinderwagen. Das Auto erfasste den Kinderwagen und schleudert ihn mehrere Meter weit durch die Luft. Das im Kinderwagen angeschnallte Kind wurde augenscheinlich nicht verletzt, kam aber vorsorglich ins Krankenhaus.

Auch der Autofahrer blieb unverletzt. Dem angetrunkenen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Unklar war zunächst, warum der Wagen des Mannes von der Straße abkam.

Brand zerstört Lagerhalle in Harsefeld – elf Anwohner evakuiert

Die Lagerhalle eines Obst- und Gemüsehändlers in Harsefeld (Landkreis Stade) ist bei einem Brand fast vollständig zerstört worden. Ein technischer Defekt habe am späten Donnerstagabend das Feuer ausgelöst, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. 90 Feuerwehrleute seien bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen, um die Flammen zu löschen. Der hintere Anbau des Lagers brannte demnach komplett nieder, auch der vordere Teil sei stark beschädigt worden. Es sei ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro entstanden.

Aufgrund von Asbestplatten auf dem Dach konnte nach Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass durch den Brand gefährliche Gase austritten. Elf Anwohner wurden deshalb vorsorglich evakuiert –verletzt worden sei aber niemand.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de