„Squid Game“ – Landtags-SPD will Schüler bei Medienkonsum helfen

Angesichts der blutigen Netflix-Serie „Squid Game“ will die SPD-Landtagsfraktion in Niedersachsen die Medienkompetenz an Schulen stärken. „Die Nutzung digitaler Medien muss gelernt werden, damit jugendgefährdende Inhalte oder extremistische Fake News keine seelischen Schäden anrichten“, sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Stefan Politze, in einer am Montag verbreiteten Mitteilung.

Lesen Sie mehr:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Beispiel zeige, wie wichtig der richtige Umgang mit Medien bei Kindern, aber auch Erwachsenen, sei. Die südkoreanische Serie „Squid Game“ ist die bisher erfolgreichste Produktion des Streamingdienstes. Dabei wird die Geschichte von knapp 500 Menschen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

Kinder spielen brutale Serie nach

Etwa in einer Kita in Pinneberg bei Hamburg hatten Kinder und jüngere Schulkinder im Hortbereich in der vergangenen Woche die Serie nachgespielt. Annette Schütze, jugendpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, ergänzte: „Das ist bedenklich. Ganz offensichtlich haben die Kinder die Serie gesehen, obwohl sie erst ab 16 Jahren freigegeben ist. Das Nachahmen zeigt, welche Wirkung die brutalen Bilder auf Kinder haben, für die sie keine Verarbeitungsmuster besitzen.“

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de