34-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß, ihr Säugling überlebt

Eine 34 Jahre alte Fahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 4 bei Uelzen ums Leben gekommen. Die Frau aus dem Landkreis Gifhorn war am Dienstagmittag mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Braunschweig unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Firmenfahrzeug aus dem Landkreis Erzgebirge. Die Frau starb noch am Unfallort, ein in einer Sitzschale gesichertes, sieben Monate altes Mädchen blieb vermutlich unverletzt, wie es weiter hieß.

Das Kind wurde vorsorglich in eine Klinik nach Celle gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens sowie sein 61 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten von Fachkräften aus dem Wagen befreit werden und wurden in Kliniken nach Hamburg-Boberg beziehungsweise Uelzen gebracht. Die B4, die Ortsumgehung von Uelzen, wurde bis in die späten Nachmittagsstunden für die Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Hort-Betreuer soll jahrelang Mädchen sexuell missbraucht haben

Weil er über Jahre hinweg Mädchen sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein 41-Jähriger von diesem Mittwoch (8 Uhr) an vor dem Landgericht Hannover verantworten. Dem Angeklagten werden mehr als 100 Taten im Zeitraum zwischen 2004 und 2020 vorgeworfen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der Vorwurf gegen den ehemaligen Hort-Betreuer lautet sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und von Kindern.

Einige Übergriffe sollen sich ereignet haben, als der Mann Kindern in seiner Wohnung Nachhilfe gab beziehungsweise sie ihn zu Hause besuchten. Der Angeklagte war demnach als Betreuer in einem Kinderhort tätig, den Grundschüler besuchten. Für den Prozess vor der Jugendkammer 1 des Landgerichts sind zunächst acht Verhandlungstage geplant. Möglicherweise wird die Öffentlichkeit zum Schutz der Opfer von der Verhandlung ganz oder teilweise ausgeschlossen.

Zweiter Prozess gegen mutmaßlichen Gold-Betrüger beginnt

Obwohl ein 27-Jähriger wegen Betrugs mit falschen Goldbarren und Goldmünzen verurteilt war, hat er mutmaßlich weiter gefälschte Ware übers Internet verkauft. Deshalb muss er sich von Mittwoch an (14.00 Uhr) in einem zweiten Prozess am Landgericht Oldenburg verantworten. Angeklagt sind fünf Taten: Zwischen April 2020 und Januar 2021 soll er über eine Online-Plattform unechtes Gold angeboten haben.

Da das erste Urteil wegen eines Berufungsverfahrens zu jener Zeit noch nicht rechtskräftig war, war der Mann auf freiem Fuß. Als dem Gericht klar wurde, dass der Beschuldigte in dieser Zeit mutmaßlich neue Straftaten beging, erließ es Ende September 2020 einen Haftbefehl. Der Angeklagte tauchte unter, die Ermittlungsbehörden fahndeten nach ihm. Mitte Januar 2021 stellte er sich.

Im ersten Prozess hatte das Amtsgericht Jever den Mann im November 2019 wegen Betrugs mit gefälschten Goldbarren und Krügerrandmünzen zu drei Jahren Haft verurteilt.

