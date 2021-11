Autofahrer stirbt bei Celle nach Kollision mit Baum

Unterlüß. In Unterlüß gab es einen tödlichen Unfall, in Hannover wurde aus einem Hochzeitskorso heraus geschossen – der niedersächsische Blaulicht-Überblick.

Ein 28-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Celle gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Unfall ereignete sich am Samstag bei Unterlüß, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war demnach aus unbekannter Ursache auf gerader Straße von der Fahrbahn abgekommen.

Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen. Die Straße wurde für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Hochzeitskorso: Mann schießt in Hannover mit Schreckschusswaffe

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 18-Jähriger bei einem Hochzeitskorso in Hannover aus einem fahrenden Auto geschossen. Die Polizei war am Samstag auf den Autokorso aufmerksam geworden. Aus einem der hinteren Fahrzeuge wurde eine Waffe gehalten und abgefeuert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Beamten kontrollierten die Fahrzeuge - dabei kamen drei junge Männer auf sie zu. Unter ihnen befand sich der 18-Jährige, der eine Waffe in der Hand hielt. Die Beamten zogen ihre Dienstwaffen und forderten den jungen Mann auf, die Schusswaffe auf den Boden zu legen, was dieser dann auch tat. Die Polizisten legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn vorläufig fest.

Hochzeitsgäste greifen Polizei an – Pfefferspray

Ein 24-Jähriger mischte sich ein und versuchte, den 18-Jährigen zu befreien. Die Einsatzkräfte wehrten den Angreifer ab. Von anderen weiteren Hochzeitsgästen folgten verbale Angriffe auf die Beamten. Die Polizei drohte mit Reizstoff und brachte den 18-Jährigen zum Funkstreifenwagen. Nachdem weitere Einsatzkräfte hinzugekommen waren, beruhigte sich die Situation. Eine Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der 24-Jährige erhält eine Anzeige wegen versuchter Gefangenenbefreiung.

Feuerwehr löscht zwei Wohnungsbrände im Landkreis Osnabrück

Zu zwei Bränden ist es am Wochenende im Landkreis Osnabrück gekommen. Am Samstag brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Belm aus. Das Feuer war im vierten Stock des Gebäudes ausgebrochen - die Einsatzkräfte brachten rund 50 Bewohner kurzfristig in Sicherheit, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ersten Ermittlungen zufolge löste ein Defekt an einem Mehrfachstecker oder einem Akkuladegerät das Feuer aus. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt, die Wohnung ist unbewohnbar. Die Bewohner, ein Paar mit drei Kindern, kam bei Verwandten unter. Die anderen Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Hagen ist am Sonntagmorgen das Badezimmer eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, teilte die Polizei mit. Der Eigentümer hatte bereits selbst versucht, die Flammen im Obergeschoss des Hauses zu löschen. Diese breiteten sich jedoch auch auf die Dachhaut aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und entfernte zudem Dämmmaterial. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 80 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen aufgenommen.

dpa

