Warnstreiks gehen weiter: Heute demonstrieren die Lehrkräfte

Braunschweig. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft am Mittwoch zu Streiks auf. Schulbeschäftigte aus Braunschweig und Wolfsburg beteiligen sich.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat in Braunschweig und Wolfsburg am Mittwoch zu Streiks aufgerufen (Symbolbild).

Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder sind auch an diesem Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Zu einer Demonstration (13.30 Uhr) in Hannover werden junge Pflegekräfte aus Unikliniken und Krankenhäusern, studentische Beschäftigte von Unis und Hochschulen sowie andere Auszubildende erwartet. Die Gewerkschaft Verdi rechnet am „Jugendstreiktag“ mit etwa 800 Teilnehmenden aus Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg.

Die Nachwuchskräfte der Länder wollen zum Landtag ziehen und dem niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers ihre Forderungen übergeben. Der CDU-Politiker führt die Tarifverhandlungen für die Länder und hatte die Forderungen zuletzt als unrealistisch zurückgewiesen. Verdi und der Beamtenbund dbb verlangen für die bundesweit mehr als eine Million Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich, im Gesundheitswesen sogar 300 Euro mehr. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema:

Schulen in der Region vom Streik betroffen

Auch die Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen hat für diesen Mittwoch zu Aktionen aufgerufen. An dem bundesweiten Warnstreik beteiligen sich laut GEW in Niedersachsen unter anderem Schulbeschäftigte in Braunschweig, Göttingen, Hameln, Hannover, Oldenburg, Osnabrück sowie Wolfsburg.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de