34-Jähriger im Kreis Cuxhaven erschossen

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen in Stotel im Landkreis Cuxhaven ist ein 34-jähriger Mann erschossen worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, hatten mehrere Anwohner die Auseinandersetzung am späten Freitagabend verfolgt und daraufhin die Polizei alarmiert.

Demnach wurde im Außenbereich eines Mehrparteienhauses geschossen. Ein 36-jähriger Tatverdächtiger floh auf seinem Motorroller vom Tatort, konnte jedoch gestellt und festgenommen werden. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die Hintergründe des Streit waren zunächst unklar. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

Lesen Sie mehr:

Sportlicher Polizist schnappt Einbrecher nach kurzer Flucht

Mit einem derart sportlichen Polizisten hatte ein 16-jähriger mutmaßlicher Einbrecher in Celle wohl nicht gerechnet. Nach seiner wenige hundert Meter langen Flucht vor den alarmierten Polizisten am Sonntag wähnte er sich in Sicherheit, nachdem er über einen 1,60 Meter hohen Zaun in einen Garten geklettert war, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte.

Auch für einen der Beamten stellte der Zaun aber kein Hindernis dar und er konnte den Flüchtigen in dem Garten festnehmen. Zuvor soll der 16-Jährige zusammen mit einem 18-Jährigen am Nachmittag in eine Baustelle eingebrochen sein.

Eine Streife entdeckte den Komplizen

Dort erwischten die Beamten die beiden Verdächtigen auf frischer Tat, nach einem Hinweis durch einen Passanten. Der 16-Jährige wurde nach der Festnahme seinen Eltern übergeben.

Dem 18-Jährigen war zunächst die Flucht gelungen. Eine Streife entdeckte ihn aber noch am Sonntag und nahm seine Personalien auf. Er wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Brand in Imbiss - 50 000 Euro Schaden

Ein Brand in einem Döner-Imbiss in Seevetal (Landkreis Harburg) hat am Sonntagabend einen Schaden von 50.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in der Küche des Imbisses im Ortsteil Meckelfeld ausgebrochen.

Angrenzende Wohngebäuden seien vorsorglich evakuiert worden. Sechs Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, konnten laut Polizei aber noch in der Nacht zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

