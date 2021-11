Unfall mit Wohnmobil: A7 bei Göttingen gleicht einem Trümmerfeld

Göttingen. Am Ende eines Staus war ein Lkw auf ein Wohnmobil aufgefahren und schob dieses gegen einen weiteren Sattelzug – Insasse nur leicht verletzt.

Überall an der Unfallstelle lagen Kleidung, Geschirr und Liegestühle.

Nach einem spektakulären Auffahrunfall am Montagvormittag musste die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover in Höhe der Rastanlage Göttingen-Ost voll gesperrt werden. Ein Mensch wurde bei dem Unfall verletzt – doch augenscheinlich hätte es auch viel schlimmer kommen können.

Nach ersten Informationen der Polizei war ein Lkw gegen 10.30 Uhr am Ende eines verkehrsbedingten Staus auf ein stehendes Wohnmobil aufgefahren und schob dieses nach vorn gegen einen weiteren Sattelzug.

Autobahn gleicht Trümmerfeld

„Bei dem Aufprall wurde der 66-jähriger Fahrer des schwedischen Wohnmobils verletzt, wie durch ein Wunder nur leicht“, sagt Martin Willing, Gemeindebrandmeister von Rosdorf.

Eine ebenfalls im Wohnmobil mitfahrende Frau und ein Hund wurden demnach nicht verletzt. Auch die beiden Lkw-Fahrer kamen mit einem Schreck davon. „Bei Ankunft an der Einsatzstelle glich die Autobahn einem Trümmerfeld, überall lagen Kleidung, Geschirr und Liegestühle“, beschreibt Willing das Szenario.

2 Kilometer Rückstau auf der A7

Der Verkehr wurde im Anschluss über die Rastanlage an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau betrug rund zwei Kilometer, also etwa bis zum Autobahndreieck Drammetal, berichtet die Polizei.

Gegen 13 Uhr konnten die Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen und die Vollsperrung der A7 in Fahrtrichtung Hannover aufgehoben werden.

