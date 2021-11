Hannover. Für die angepeilte Landarztquote ist ein besonderes Auswahlverfahren geplant. Was könnte das Gesetz bewirken und wie groß ist der Bedarf?

Gesetzesentwurf Geplante Landarztquote in Niedersachsen: Was sie bringen könnte

Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum Niedersachsens soll mit einem Gesetz gestärkt werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur Landarztquote wurde am Donnerstag im Landtag beraten. Was sieht dieser Entwurf vor und was könnte er für den ländlichen Raum bringen?

Mit dem Gesetz sollen 60 Medizin-Studienplätze pro Jahr vergeben werden, jeweils 20 davon in Hannover, Göttingen und Oldenburg. Weitere Qualifikationen neben der klassischen Durchschnittsnote sollen bei dem Bewerberverfahren stärker berücksichtigt werden, etwa vorherige Berufserfahrung. Somit sollen auch junge Menschen Zugang zu dem Studium erhalten, die allein aufgrund ihrer Schulnoten dafür nicht zwingend in Frage kämen. Bewerberinnen und Bewerber verpflichten sich dann für eine mindestens zehnjährige hausärztliche Tätigkeit auf dem Land.

Wann soll es losgehen?

Nach Angaben eines Sprechers der SPD-Landtagsfraktion bereits zum Wintersemester 2022/23. Ein Ausbau der 60 geplanten Plätze ist zudem denkbar.

Wie ist das Auswahlverfahren?

Das soll etwa über eine Jury geschehen, die aus verschiedenen Fachrichtungen und insgesamt 40 Menschen besteht. Es sind beispielsweise kurze Interviews sowie Rollenspiele vorgesehen.

Können sich Bewerber den künftigen Arbeitsort aussuchen?

Das geht aus dem Entwurf nicht ganz genau hervor. Dort ist die Rede davon, dass das Land in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung einen besonderen öffentlichen Bedarf für Regionen feststellt.

Gibt es einen Ausweg, wenn die Bewerber sich anders entscheiden?

Den gibt es, er könnte allerdings teuer werden. Sollte der Job vor Ablauf der Frist aufgegeben werden, muss eine Ausbildungsentschädigung von bis zu 250.000 Euro gezahlt werden. Diese Summe kann jedoch schwanken, je nachdem wie lange der Beruf bereits ausgeübt wurde. Zudem ist eine Härtefallregelung vorgesehen.

Wie groß ist der Bedarf?

Sehr groß. In Niedersachsen wird es laut Kassenärztlicher Vereinigung (KVN) bis 2035 rund 1250 weniger Hausärzte geben als derzeit – momentan sind es demnach etwas mehr als 5000. Viele der wegfallenden Stellen sind auf dem Land.

Wann könnte ein Effekt durch diese Quote spürbar sein?

Das wird etliche Jahre dauern. Die KVN sagt, dass mit einem spürbaren Effekt erst nach 2035 zu rechnen ist – allerdings nicht allein durch die geplante Landarztquote, sondern generell durch mehr Medizin-Studienplätzen im Bundesland.

Gibt es Kritik an dem geplanten Gesetz?

Ja, etwa von den beiden Oppositionsfraktionen Grüne und FDP. Eine Quotierung der vorhandenen Medizin-Studienplätze sei keine Antwort darauf, dass das Land deutlich mehr Studienplätze bräuchte, sagte etwa die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Meta Janssen-Kucz. „Auch müssen wir in Regionen, wo die Versorgung schon heute angespannt ist, schnell Lösungen entwickeln“, betonte sie.

Dies gehe etwa durch Versorgungszentren. „Wir haben auch Zweifel daran, dass junge Leute sich schon zu Beginn eines Medizinstudiums festlegen sollen, welchen Beruf sie nach mehr als zehn Jahren ausüben wollen.“ Susanne Schütz, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, sagte, dass diese Quote mit einem hohen Aufwand verbunden sei, die Wirkung hingegen jedoch gering.

Was soll dieses Vorhaben kosten?

Das sind laut Gesetzentwurf etwas mehr als eine Million Euro im ersten Jahr, in den Folgejahren dann rund 450.000 Euro. Kosten würden etwa durch die Besetzung der Jury entstehen oder die Ausarbeitung des Konzepts.

Wie geht es weiter?

In einer späteren Landtagssitzung wird der Gesetzentwurf weiter und voraussichtlich abschließend beraten. Das ist wohl Anfang kommenden Jahres der Fall.

