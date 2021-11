Club nach coronabedingter Räumung übers Wochenende geschlossen

Nach der Räumung einer Diskothek im Landkreis Cloppenburg wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen bleibt der Club am Wochenende geschlossen. Das teilten die Betreiber am Samstag nach dem Polizeieinsatz in der Nacht zuvor über Soziale Medien mit. Wie die Polizei erläuterte, hatte der Landkreis den Club in Friesoythe am späten Freitagabend räumen lassen, weil viele Gäste ohne Kontrolle ihres Impfstatus reingelassen worden seien. Bei der Räumung kam es demnach zu großem Gedränge, einige Gäste gerieten in Panik. Die Polizei ordnete die Öffnung der Notausgänge an. Den Beamten zufolge gab es vereinzelte Fälle von Ohnmachten und Hyperventilation.

Am Sonntag wollte eine Polizeisprecherin keine weiteren Details nennen und verwies auf die Auskunftshoheit des Landkreises. Die Behörde war zunächst nicht zu erreichen. Der Landkreis Cloppenburg leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Veranstalter ein. Zudem würden weitere rechtliche Schritte geprüft, hieß es am Samstag.

Landkreis Cloppenburg mit höchster Inzidenz in Niedersachsen

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Cloppenburg lag am Sonntag bei 341,8 – das ist der höchste Wert in Niedersachsen. Die Disco hatte am Freitag unter dem Motto „Feier wie früher“ eine 2G-Party ohne Maske und Abstand für Geimpfte, Genesene und alle Gäste bis 18 Jahren mit Schülerausweis veranstaltet.

dpa

