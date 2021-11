Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt nach Frontalkollision

Im Kreis Northeim ist ein 65-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen tödlich verletzt worden. Die 24 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag mit dem Auto bei Einbeck unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und zunächst einen Trecker streifte, ehe er mit dem Auto der 24-Jährigen kollidierte. Der Mann starb noch am Unfallort. Der Treckerfahrer erlitt einen Schock.

Fußgängerin starb, nachdem sie von Lastwagen erfasst worden war

Eine 24 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Dissen (Kreis Osnabrück) von einem 50-Jährigen mit seinem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer wollte nach Polizeiangaben nach rechts in eine Straße abbiegen und erfasste dabei aus ungeklärter Ursache die Fußgängerin. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einbruch mit Beil: 13-Jährige stehlen Tabak aus Shisha-Shop

Mit einem Beil sollen zwei 13-Jährige in der Nacht in ein Bremer Shisha-Geschäft eingebrochen sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten es die beiden Jungen auf Tabak, Shisha-Kohle und eine Wasserpfeife abgesehen. Mit dem Werkzeug sollen sie die Fenster des Ladens eingeschlagen haben.

Polizisten stellten die mutmaßlichen Diebe wenig später in der Nähe des Tatortes. Den Angaben nach hatte ein Spaziergänger die Teenager bei ihrer Flucht auf Fahrrädern beobachtet und die Beamten alarmiert. Die 13-Jährigen wurden zunächst auf die Wache gebracht und später ihren Eltern übergeben

Bei Einbrecherjagd verlorene Dienstwaffe wieder aufgetaucht

Nach tagelanger Fahndung ist eine bei einer Einbrecherjagd verloren gegangene Dienstwaffe eines Polizisten wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte die Pistole am Dienstag bei einem Scheunenbesitzer in Hardegsen (Landkreis Northeim). Der Besitzer des Gebäudes sei in der Nacht zum Samstag in der Nähe gewesen, als der Polizist die Waffe bei der Verfolgung eines mutmaßlichen Einbrechers verloren hatte. Dadurch war der Scheunenbesitzer in das Visier der Ermittler geraten.

Als die Polizei am Dienstag mit einem Durchsuchungsbeschluss und Spürhunden bei dem Mann anrückte, händigte er die Pistole freiwillig aus. Er habe die Dienstwaffe in der Nacht zu Samstag an sich genommen und an einem schwer zugänglichen Bereich der Scheune aufbewahrt, teilten die Ermittler mit. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Fundunterschlagung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Feuerwehr rettet Reh aus Schwimmbecken

Ein Rehbock ist aus dem Schwimmerbecken eines Freibades im Landkreis Nienburg/Weser gerettet worden. Elf Einsatzkräfte waren im Einsatz, um das Tier in der Gemeinde Stolzenau aus dem Wasser zu holen, wie die Zeitung „Die Harke“ am Dienstag berichtete. Demnach hatte der Schwimmmeister das Tier am Montag entdeckt und die Gemeindeverwaltung um Hilfe gebeten. Diese alarmierte die Feuerwehr.

Dem Bericht zufolge kesselten die Feuerwehrleute das schwimmende Reh mit einer Leine ein und zogen es dann aus dem Wasser. Um das Tier zu beruhigen, stülpten sie ihm vorübergehend eine Mütze über den Kopf, dann rubbelten sie sein nasses Fell trocken. Anschließend ließen sie den augenscheinlich unverletzten Rehbock in einem nahe gelegenen Waldstück frei.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de