62-Jähriger starb bei Wohnungsbrand – Haus zunächst unbewohnbar

Ein 62-Jähriger ist am Sonntagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Mann um den Inhaber der Wohnung, in der das Feuer ausbrach. Die Bewohner der fünf weiteren Wohnungen in dem Gebäude mussten das Haus verlassen und konnten laut Polizei aufgrund des Rauchs zunächst nicht zurückkehren. Sie seien für die Nacht privat untergekommen. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

Zwei Verletzte nach Unfall mit Rettungswagen

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) am frühen Montagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Krankenwagen war in Richtung Nordhorn unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, gegen mehrere Bäume prallte und sich anschließend überschlug, wie die Polizei mitteilte.

Eine 30 Jahre alte Patientin befand sich demnach an Bord, die während der Fahrt von einem 22-jährigen Sanitäter versorgt wurde. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der 21 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Dachstuhlbrand in Hude – Bewohner retten sich zu Nachbarn

Der Dachstuhl eines Reihenhauses in Hude (Landkreis Oldenburg) hat am Sonntag in Flammen gestanden. Alle Menschen im Haus konnten das Gebäude umgehend verlassen und wurden von Nachbarn aufgenommen, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Hude sagte. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens waren zunächst noch unklar. Die Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge um kurz vor 18 Uhr alarmiert worden.

Schwerverletzter nach Zusammenstoß in Wildeshausen

Bei der Kollision mit einem anderen Fahrzeug hat sich ein Autofahrer in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag im benachbarten Delmenhorst berichtete, war der 40-Jährige am Sonntagnachmittag auf einer Straße unterwegs, als ein anderer Mann (47) ihm mit seinem Wagen die Vorfahrt nahm. Beide Männer mussten den Angaben zufolge ins Krankenhaus, der ältere kam mit leichten Verletzungen davon. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de