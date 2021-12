19-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum - lebensgefährlich verletzt

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend im Landkreis Emsland mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde bei dem Unfall in Lähden in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige in Richtung Vinnen unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Die Herßumer Straße in Lähden war für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrkartenautomat gesprengt - mehr als 30.000 Euro Schaden

Unbekannte haben einen Fahrkartenautomaten auf einem Bahnsteig in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) gesprengt. Nach Angaben der Polizei wurde der Automat nahezu vollständig zerstört. Es sei ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro entstanden.

Es sei dem Täter oder den Tätern am Donnerstagabend gelungen, Geld aus dem Automaten zu entwenden, teilte die Polizei weiter mit. Die Summe sei noch nicht bekannt. Ein Passant hatte den stark beschädigten Automaten bemerkt und die Polizei verständigt.

Lesen Sie mehr:

Drei Verletzte nach Unfall bei Berge - Alkohol am Steuer

Auf dem Heimweg von einer Hochzeitsfeier sind am Donnerstagabend drei Partygäste auf der Straße zwischen Hekese und Berge (Landkreis Osnabrück) verunglückt. Der 25 Jahre alte Fahrer sowie eine 50 Jahre alte Mitfahrerin verletzten sich bei dem Unfall schwer, die 18 Jahre alte Beifahrerin leicht, wie ein Sprecher der Polizei in Bersenbrück am Abend mitteilte.

Seinen Angaben zufolge kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich vermutlich und kam dann in einem Graben zum Stehen. Bei dem Fahrer habe die Polizei einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. Anhaltspunkte für Glatteis habe es nicht gegeben. Polizei und Feuerwehr waren mit einem starken Aufgebot vor Ort.

Auto kommt bei Glätte von der Straße ab und prallt gegen Baum

In Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist eine 22-Jährige bei Glätte mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Donnerstagabend auf eisglatter Fahrbahn mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de