36-Jähriger kracht mit Auto in Tankstelle

In Celle ermittelt die Polizei. nachdem ein 36-Jähriger mit seinem Auto in die Preisanzeige einer Tankstelle gefahren ist.

In Celle ist ein 36-Jähriger mit seinem Auto in die Preisanzeige einer Tankstelle geprallt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte das Fahrzeug am Sonntagabend an einer Kreuzung zunächst mit einer Warnbake, die wegen einer Straßensperrung aufgestellt worden war. Daraufhin habe der 36-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren, sei von der Straße abgekommen und in die Preisanzeige der Tankstelle gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Brand in Mehrfamilienhaus in Springe – Tote Frau gefunden

Beim Löschen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Eldagsen, einem Ortsteil von Springe, haben Helfer am Sonntag eine tote Frau gefunden. Ob die 89-Jährige in Folge des Feuers starb oder aus einem anderen Grund, müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Der Brand sei im ersten Obergeschoss ausgebrochen, berichtete ein Sprecher der Polizei in Hannover. Die alarmierten Helfer hätten bei ihren Arbeiten dann im Dachgeschoss die tote Bewohnerin entdeckt.

Aus der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen sein soll, wurde demnach ein Mann lebend gerettet. Der 47-jährige Hausbewohner kam ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen schwebe er nicht in Lebensgefahr. Nähere Angaben zur Brandursache und weiteren Schäden machte der Polizeisprecher zunächst nicht. Der Einsatz vor Ort sei am frühen Abend noch nicht beendet gewesen.

Schülerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Schülerin ist in Niederlangen (Landkreis Emsland) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei bestätigte, dass es sich bei der Verletzten um ein Kind handelt. Ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden. Nach ersten Angaben der Polizei hatte das Mädchen am Montagmorgen an einer Bushaltestelle die Straße überquert. Weitere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.

Feuerwehr holt 14 Kühe aus Güllegrube

Auf einem Hof in Hammah (Landkreis Stade) hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen 14 Kühe aus einer misslichen Lage in der Güllegrube befreit. Zuvor war ein Tier beim Melken durch eine Öffnung im Spaltenboden in die darunter liegende Grube gelangt. Daraufhin folgten ihr nach Angaben des Einsatzleiters der herbeigerufenen Feuerwehr – ihrem Herdentrieb gehorchend – 13 weitere Tiere. Vermutlich hatte zuvor ein Melkroboter Elemente im Spaltenboden verschoben.

Um die Rinder wieder aus der Grube herauszuholen, kam ein Radlader zum Einsatz, der den Boden darüber teilweise aufnahm. So war es den Kühen möglich, wieder festen Stallboden unter die Beine zu bekommen. Die Aktion habe auch ein Tierarzt begleitet, um notfalls einzugreifen und die Tiere nach ihrer Bergung zu begutachten, sagte Einsatzleiter Christian Holst. Am Ende seien sie zwar erschöpft, aber äußerlich unversehrt gewesen. Der gesamte Feuerwehreinsatz im Hammaher Ortsteil Mittelsdorf dauerte laut Holst rund fünf Stunden.

