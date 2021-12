Das Goldene Herz: Hilfe für obdachlose Frauen in Braunschweig

Braunschweig. Die Beratungsstelle „Unter uns“ der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten ist ein Pilotprojekt. Sozialarbeiterinnen unterstützen in Not.

Sie sind Ansprechpartnerinnen für Frauen in Wohnungsnot: die Sozialarbeiterinnen Patricia Kirsch (links) und Mona Bothe von der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten.

Das Goldene Herz Orientierung und Hilfe für obdachlose Frauen in Braunschweig

Ein geschützter Ort für wohnungslose Frauen, die nicht weiter wissen: Die Beratungsstelle „Unter uns“ am Braunschweiger Kohlmarkt hilft in schwierigen Lebenssituationen. Ob Wohnungsverlust, eine Trennung oder finanzielle Probleme. „Unsere Angebote sind niedrigschwellig“, sagt Sozialarbeiterin Patricia Kirsch. „Wir möchten insbesondere jene Frauen erreichen, die institutionelle Hilfen bislang wenig oder nicht in Anspruch genommen haben.“

Viele Frauen haben auch Gewalterfahrungen gemacht

Die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten hat die Beratungsstelle im August 2019 als Pilotprojekt gestartet. Als eine Anlaufstelle, an der sich Frauen austauschen, ausruhen und Unterstützung in Anspruch nehmen können. Die Sozialarbeiterinnen unterstützen auch bei Behördengängen, wissen meist, wer weiterführend helfen kann. Nicht wenige Frauen, die kommen, haben Gewalterfahrungen gemacht. Oft haben sie keine oder nur wenige soziale und familiäre Bindungen.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Frauen sollen aus der Isolation geholt werden

„Unsere Motivation beruht auf der Erkenntnis, dass viele Frauen in prekären Situationen leben, die sie aus Unkenntnis, Scham oder Abhängigkeit nicht verändern können. Diese Frauen zu erreichen, ihnen eine Stimme zu geben und sie zu einem selbstbestimmten Leben zu bewegen, ist der Antrieb unseres Engagements“, sagt Patricia Kirsch. Die Beratungsstelle wolle die Frauen aus ihrer Isolation holen und das „Wir“ durch gemeinsame Aktivitäten, Freizeitangebote oder etwa ein regelmäßiges Frühstücksangebot stärken.

Frauen werden aufgefangen und erhalten Hilfe

Die Beratungsstelle verfügt über eine kleine Küche, Waschmaschine und Trockner, Spielecken für Kinder, ein Sofa mit Fernseher. Der Verein „Weihnachten für alle“ hatte im Sommer eine Dusche spendiert. So können sich obdachlose Frauen waschen, ohne männlichen Blicken ausgesetzt zu sein. „Unter uns“ verfügt auch über eine kleine Zwei-Zimmerwohnung, die von der Stadt gestellt wird, und fußläufig zu erreichen ist. Dort können Frauen in der größten Not für einige Tage unterschlüpfen.

So können Sie mir Ihrer Spende helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de