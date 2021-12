Bundeswehrfahrzeug brennt komplett aus – Staatsschutz ermittelt

Die Zugmaschine eines Bundeswehrfahrzeuges steht ausgebrannt auf dem Gelände einer Nutzfahrzeugfirma. Mehrere Fahrzeuge der Bundeswehr sind in Bremen in der Nacht zum Dienstag durch ein Feuer beschädigt worden. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen und sucht nach Zeugen

Mehrere Fahrzeuge der Bundeswehr sind in Bremen in der Nacht zum Dienstag durch ein Feuer beschädigt worden. „Eine Zugmaschine brannte komplett aus“, teilte die Polizei am Morgen mit. Verletzt wurde dem Bericht zufolge niemand, auf dem Gelände einer Nutzfahrzeugfirma in der Bremer Neustadt ist aber ein hoher Sachschaden entstanden.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Die Lastkraftwagen standen auf einem abgeschlossenen Gelände. Gegen 4 Uhr wurde das Feuer gemeldet und daraufhin schnell gelöscht. Neben der ausgebrannten Zugmaschine wurden mehrere weitere Fahrzeuge direkt durch das Feuer oder die Hitzeeinwirkung beschädigt.

20-Jähriger bei Unfall in Siedenburg lebensgefährlich verletzt

Ein 20-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Siedenburg (Landkreis Diepholz) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er am Montagnachmittag mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann und sein 45 Jahre alter Vater seien im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Der Vater verletzte sich dabei leicht. Die genaue Unfallursache sei unklar, die Polizei ermittelt. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden.

83-Jähriger prallt auf Bundesstraße 27 gegen Baum – schwer verletzt

Ein 83-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 nahe Waake (Landkreis Göttingen) schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann am Montagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer befreiten den Mann aus dem Fahrzeug, später wurde er ins Krankenhaus in Göttingen gebracht. Die Bundesstraße war in Richtung Duderstadt zeitweise gesperrt.

Geld auf Autodach vergessen – Finder meldet sich

Eine Geldbörse mit 700 Euro hat ein ehrlicher Finder bei der Autobahnpolizei Oldenburg abgegeben. Er hatte das Geld neben der Auffahrt Kreyenbrück an der Autobahn 28 Stuhr – Leer gefunden. Dank der Ausweispapiere im Portemonnaie fanden die Beamten schnell den Besitzer: Er hatte offenbar die Geldbörse am Samstag auf seinem Autodach vergessen. Der Autofahrer habe sich überglücklich über die Rückgabe gezeigt, teilte die Polizei mit.

Dieben stehlen Corona-Schnelltests

Diebe sind in ein Testzentrum in Nienburg eingebrochen und haben eine größere Zahl an Corona-Schnelltests gestohlen. Über die genaue Anzahl machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Der Einbruch habe sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ereignet. Eine Mitarbeiterin bemerkte Montagfrüh den Diebstahl und verständigte die Polizei, die bei der Spurenaufnahme Hebelspuren an der Eingangstür feststellte.

