PSD-Bank spendet 10.000 Euro fürs Goldene Herz

Menschen in Not ein Gesicht geben, auf ihre prekären Situationen aufmerksam machen und sie unterstützen – das sind die Ziele der Aktion „Das Goldene Herz“ unserer Zeitung gemeinsam mit dem Paritätischen Braunschweig. Ziele, die nur durch Spenden unserer Leserinnen und Leser sowie Unternehmen der Region erreicht werden können. Und so zeigt auch die PSD-Bank in diesem Jahr wieder ein goldenes Herz und unterstützt die Weihnachtsspendenaktion mit 10.000 Euro.

PSD-Bank spendet 10.000 Euro

Unter dem Motto „Erste Hilfe gegen Armut“ werden in diesem Jahr 16 Projekte aus unserer Region bedacht, die Angebote für Menschen in finanziellen Notsituationen und Wohnungslose auf die Beine stellen.

PSD-Vorstandssprecher Carsten Graf und Vorstandsmitglied Thorsten Briest überreichten dafür dem Geschäftsführer des Paritätischen Braunschweig, Sven Spier, und den Chefredakteuren unserer Zeitung, Kerstin Loehr und Christian Klose, den symbolischen Spendenscheck.

Spende hilft Menschen in Not

„Hilfe muss immer dort ansetzen, wo die Not am größten ist“, sagt Carsten Graf und ergänzt: „Die Pandemie hat gerade die Ärmsten am härtesten getroffen. Das Motto in diesem Jahr setzt daher genau dort an, wo die Bedarfe derzeit am größten sind.“

