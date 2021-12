Polizei-Überblick Frau tot in Wohnung gefunden – Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Fund einer getöteten 26-Jährigen und verletzten 25-Jährigen im Landkreis Wesermarsch ermittelt die Polizei gegen einen Tatverdächtigen. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde am Samstagnachmittag in Untersuchungshaft genommen, wie die Polizei mitteilte. Er war am Freitagabend in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Brake festgenommen und mit mutmaßlich selbst zugefügten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei entdeckte die Leiche der aus dem Landkreis Leer stammenden 26-Jährigen in der Wohnung des Mannes erst, nachdem sie ihn bereits festgenommen hatte. Die Beamten waren den Angaben zufolge wegen lauter Schreie im Treppenhaus zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. In dem Treppenhaus fanden sie zunächst die offenbar durch Messerstiche verletzte 25 Jahre alte Frau aus Brake. Der Tatverdächtige hatte sich in seine Wohnung zurückgezogen, hieß es. Als Spezialkräfte der Polizei den Mann wenig später festnahmen, fanden sie die Tote. Der Leichnam soll nun obduziert werden. Die verletzte 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebte nicht in Lebensgefahr. Der 33-Jährige gelte auch hier als Tatverdächtiger, hieß es. Die Hintergründe und Zusammenhänge waren zunächst nicht bekannt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

Zwei Männer bei bewaffnetem Streit lebensgefährlich verletzt

Nach einem bewaffneten Streit mit Stich- und Schlagwaffen sind in Bremen zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es am Freitagabend im Stadtteil Oslebshausen zu der Auseinandersetzung von sechs bis sieben Männern, die auf einer Straße gegenseitig aufeinander einprügelten.

Ein 29 Jahre alter Mann und ein 37-Jähriger mussten mit schweren Stichverletzungen notoperiert werden. Nach einer Fahndung wurden zwei mutmaßliche Angreifer im Alter von 25 Jahre und 28 Jahren gestellt. Angaben zu den Hintergründen konnte die Polizei zunächst nicht geben.

Brennender Lkw sorgt für Vollsperrung der A1 Richtung Bremen

Auf der Autobahn 1 ist am Samstagmorgen bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ein Lkw in Brand geraten. Nach Angaben der Autobahnpolizei handelt es sich um einen mit Papier beladenen Sattelauflieger. Das Zugfahrzeug habe noch rechtzeitig abgekoppelt werden können, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Verletzt wurde laut Autobahnpolizei niemand.

Die Lösch- und Bergungsarbeiten seien jedoch sehr aufwendig, unter anderem wegen des geladenen Papiers. Daher musste die Fahrbahn in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord voll gesperrt werden. Die Sperrung werde noch bis etwa 10 Uhr andauern, sagte die Autobahnpolizei am Morgen.

Drei Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

In Hardegsen (Landkreis Northeim) sind der Nacht zum Samstag drei Jugendliche verletzt worden, als ein 18-Jähriger mit seinem Wagen von der Straße abkam. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer mit zwei 14 und 16 Jahre alten Mädchen im Auto unterwegs. In einer Kurve sei das Fahrzeug ins Schleudern geraten und frontal gegen einen Baum geprallt. Die beiden Mädchen wurden nach Angaben der Polizei mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, der 18-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Warum der Wagen ins Schleudern geriet, war zunächst unklar.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de