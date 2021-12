Ella und Finn: Das sind Niedersachsens beliebteste Vornamen

2021 haben es in Niedersachsen Ella und Finn an die Spitze des Namen-Rankings geschafft.

In die Hitliste der beliebtesten Vornamen im Jahr 2021 ist Bewegung gekommen: In Niedersachsen stehen Ella und Finn an der Spitze des Rankings des Vornamen-Experten Knud Bielefeld. Die Statistik des Hobby-Namensforschers wurde am Donnerstag in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlicht und liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bundesweit sind andere Vornamen beliebter

Der Geschmack der Eltern zwischen Harz und Nordsee unterscheidet sich damit etwas vom Rest der Republik. Bundesweit waren Emilia und Matteo am beliebtesten. Matteo landete in Niedersachsen auf Platz zwei, Emilia auf Platz drei hinter Mia.

Grundsätzlich sind dem Fachmann zufolge im Norden andere Vornamen beliebter als im Süden oder Osten Deutschlands. So sei in Bremen Malte und Merle populär, in Hamburg unter anderem Fiete, Piet und Ava. In Niedersachsen kommen demnach auch Jonte, Mattis, Jette, Lotte und Tilda häufig vor.

dpa

