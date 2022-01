Einbrecher wird in Niedersachsen geschnappt und verprügelt

Hannover. Ein Einbrecher wurde in Hannover von den Anwohnern geschnappt und verprügelt. In Oldenburg ist ein Jugendlicher von einer Gleishalle gestürzt.

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Hannover auf frischer Tat ertappt und anschließend verprügelt worden. Der 22-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht auf den Montag durch ein Fenster in einen Kiosk eingestiegen, teilte die Polizei mit. Dabei löste er eine Alarmanlage aus, die mehrere Anwohner und den Betreiber des Kiosks alarmierte. Als der Einbrecher, der es auf die Tabakwaren abgesehen hatte, wieder durch das Fenster nach draußen gelangen wollte, erwarteten ihn die Anwohner bereits und zogen ihn aus dem Kiosk heraus.

Lesen Sie mehr:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu zehnt drückten sie den 22-Jährigen auf den Boden, schlugen und traten auf ihn ein, würgten ihn und besprühten ihn mit Pfefferspray. Außerdem wurde er mit einer Gardinenstange geschlagen. Die Polizei befreite den Mann schließlich aus der Situation. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten fanden bei ihm ein Werkzeug mit einem Messer. Gegen den Mann, der im letzten Jahr bereits in zwei Kioske einbrach, wird nun wegen des Diebstahls mit Waffen ermittelt. Gegen die Anwohner, die den Einbrecher schlugen, wird wegen gefährlicher Körperverletzung.

Jugendlicher nach Sturz von Gleishalle in Lebensgefahr

Ein Jugendlicher ist bei einem Sturz von einer Gleishalle in Oldenburg schwer verletzt worden. Der 16-Jährige schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Er soll am Sonntagabend mit einem gleichaltrigen Begleiter auf das Dach der stillgelegten Gleishalle in der Nähe des Hauptbahnhofs geklettert sein, um dort offenbar zu fotografieren.

Beim Betreten einer lichtdurchlässigen Wellplatte stürzte der Jugendliche etwa sechs Meter tief in ein darunter liegendes Gleisbett. Weil er danach nicht ansprechbar war, alarmierte der Begleiter den Rettungsdienst, der den Jungen in ein Krankenhaus brachte.

Mehrfamilienhaus nach Brand mit Feuerwerkskörpern unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Leer sind mehrere Feuerwerkskörper explodiert - das Gebäude ist stark beschädigt worden. Die Wohnungen im Ort Collinghorst sind nach dem Feuer vom Sonntagabend nicht mehr bewohnbar, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die genaue Brandursache war zunächst unklar.

Den Angaben zufolge breitete sich das Feuer wegen der vielen Feuerwerkskörper schnell aus. Die Decke sei durchgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit bringen können. Der Schaden am Gebäude belaufe sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro, sagte der Sprecher der Feuerwehr.

Leerstehendes Gasthof brennt - 1,2 Millionen Euro Sachschaden

Bei einem Brand eines leerstehenden Gasthauses in Freiburg an der Elbe ist ein Sachschaden von schätzungsweise 1,2 Millionen Euro entstanden. Menschen wurden bei dem Feuer in der Nacht zum Montag nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Holzverkleidung im inneren Bereich des Gasthofes erschwere die Löscharbeiten. Ein Teil des Gasthofes stürzte ein. Umliegende Häuser wurden evakuiert. Ihre Bewohner wurden in Hotels untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de