Kleintransporter prallt gegen Baum – Fahrer tot

Walsrode. Eine Mitarbeiterin einer Arztpraxis in Bremen soll in großem Rahmen Impfpässe gefälscht haben. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen

(Symbolfoto) Zu einem tödilchen Unfall kam es am Freitagnachmittag in Walsrode

Ein Mann ist mit seinem Kleintransporter im Heidekreis bei Westenholz verunglückt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie eine Polizeisprecherin in Walsrode sagte. Der Fahrer wurde demnach bei dem Unfall am Freitagnachmittag so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Landstraße zwischen Westenholz und Hodenhagen war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

71-Jähriger parkt - und wird vom eigenen Auto überrollt

Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist in Langelsheim bei Goslar von seinem eigenen Wagen überrollt, mitgeschleift und verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann stellte sein Auto demnach am Donnerstagabend auf der abschüssigen Straße vor seinem Haus ab. Aus zunächst unbekannten Gründen kam der Wagen ins Rollen, der 71-Jährige konnte ihn nicht stoppen. Er stürzte, wurde überrollt und mitgeschleift, bis der Wagen vor der Garage des Nachbarn stehenblieb. Anwohner leisteten Erste Hilfe, dann kam der Mann per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vierbeiner über Bord: Polizisten bringen Hund zurück auf Schiff

Ungewöhnlicher Einsatz für die Wasserschutzpolizei in Hannover: Die Beamten haben am Mittwoch einen in den Mittellandkanal gefallenen Schäferhund nach eigenen Angaben wohlbehalten seinen Besitzern auf ein Binnenschiff zurückgebracht. Das erst sieben Monate alte Tier war offensichtlich beim Spielen ins Wasser abgerutscht, wie es am Donnerstag hieß. Später sei es dann im Stadtteil Groß Buchholz gefunden worden. Das Herrchen hatte zuvor die Helfer gerufen. Schließlich tauchte der junge Hund nicht weit entfernt wieder auf. „Er tollte zwischen Joggern und anderen Hundebesitzern mit ihren Tieren umher“, berichtete die Polizei.

Mitarbeiterin einer Arztpraxis soll Impfpässe gefälscht haben

Eine Mitarbeiterin einer Bremer Arztpraxis soll gefälschte Impfpässe hergestellt und vertrieben haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben Ermittler in der Wohnung der 29-Jährigen 14 Blanko-Impfbücher, 74 Chargen-Aufkleber, drei bereits gefälschte Impfbücher und drei Stempel, die im Herbst 2021 in der Praxis gestohlen wurden, gefunden. Sie stellten zudem zwei auf den Namen der Frau ausgestellte Impfpässe sicher. Die 29-Jährige arbeitete laut Polizei in einer Gemeinschaftspraxis und hatte Zugriff auf Impfdosen, Aufkleber mit den Chargenbezeichnungen und Blanko-Impfpässe. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung gegen die Frau.

Die Bremer Behörde ermittelt eigenen Angaben zufolge derzeit in 185 Fällen wegen gefälschter Impfpässe. Sie warnte davor, Fotos von Impfpässen im Internet zu veröffentlichen, da Kriminelle die Daten nutzen. Wer einen Impfpass fälscht, macht sich strafbar - wer einen gefälschten Impfpass nutzt, ebenso.

Lesen Sie außerdem:

Polizei beschlagnahmt Unmengen an Waffen – Mann in Haft

Nach dem Auffinden großer Mengen an Waffen ist ein Mann aus der Nähe von Cuxhaven in Untersuchungshaft gekommen. Bei Durchsuchungen seien neben Betäubungsmitteln auch diverse Kurz- und Langwaffen, Kriegswaffen, Messer, Bögen, Armbrüste und Munition im hohen fünfstelligen Bereich gefunden worden, teilte die Polizei in Cuxhaven am Freitag mit. Für den Abtransport mussten mehrere Transporter eingesetzt werden. Der Haftbefehl wurde bereits am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade verhängt. Auch gegen die Lebensgefährtin des Mannes wurden den Angaben zufolge Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil ein großer Teil der Gegenstände in ihrer Wohnung gefunden wurden.

Die Polizei war auf das Paar aufmerksam geworden, weil der Mann seine Lebensgefährtin bedroht und leicht verletzt hatte. Der 61-Jährige hatte sich widerstandslos festnehmen lassen und wurde zunächst in eine geschlossene Klinik eingewiesen. Auch weil es Hinweise auf scharfe Waffen gab, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vom Amtsgericht Stade erlassen.

Zivilfahnder verhaften gesuchten Straftäter im Hauptbahnhof Hannover

Einen mehrmals verurteilten Straftäter haben Zivilfahnder in Hannover festgenommen. Bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof stellte sich heraus, dass gegen den 57-jährigen Mann zwei Haftbefehle vorlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten brachten den Wohnungslosen am Donnerstag ins Gefängnis. Dem Polizeibericht zufolge wurde der Mann Ende vergangenen Jahres zu fünf Monaten Haft wegen mehrfachen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen verurteilt. Kurz danach wurde er zusätzlich zu weiteren 16 Monaten Haft wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilt. Im Gefängnis droht ihm ein noch längerer Aufenthalt, denn die Justiz sucht ihn in weiteren Fällen wegen Diebstahls.

Sportboote in Flammen – 175.000 Euro Schaden nach Brand in Meppen

Zwei Sportboote sind bei einem Brand in Meppen in der Nacht zum Freitag schwer beschädigt worden. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von etwa 175.000 Euro aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 2.30 Uhr zum Einsatz am Hafen an der Straße Schützenhof gerufen, weil dort ein Boot aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Durch das Feuer wurde ein weiteres Boot beschädigt, bevor die Feuerwehr Meppen den Brand löschen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr aus unserer Region:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de