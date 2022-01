Vierbeiner über Bord: Polizisten bringen Hund zurück auf Schiff

Hannover. Der Schäferhund war in Hannover vom Boot seines Herrchens in den Mittellandkanal gefallen. Die Polizei-Einsätze in Niedersachsen – ein Überblick.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Wasserschutzpolizei in Hannover: Die Beamten haben am Mittwoch einen in den Mittellandkanal gefallenen Schäferhund nach eigenen Angaben wohlbehalten seinen Besitzern auf ein Binnenschiff zurückgebracht. Das erst sieben Monate alte Tier war offensichtlich beim Spielen ins Wasser abgerutscht, wie es am Donnerstag hieß. Später sei es dann im Stadtteil Groß Buchholz gefunden worden. Das Herrchen hatte zuvor die Helfer gerufen. Schließlich tauchte der junge Hund nicht weit entfernt wieder auf. „Er tollte zwischen Joggern und anderen Hundebesitzern mit ihren Tieren umher“, berichtete die Polizei.

Zivilfahnder verhaften gesuchten Straftäter im Hauptbahnhof Hannover

Einen mehrmals verurteilten Straftäter haben Zivilfahnder in Hannover festgenommen. Bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof stellte sich heraus, dass gegen den 57-jährigen Mann zwei Haftbefehle vorlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten brachten den Wohnungslosen am Donnerstag ins Gefängnis. Dem Polizeibericht zufolge wurde der Mann Ende vergangenen Jahres zu fünf Monaten Haft wegen mehrfachen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen verurteilt. Kurz danach wurde er zusätzlich zu weiteren 16 Monaten Haft wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilt. Im Gefängnis droht ihm ein noch längerer Aufenthalt, denn die Justiz sucht ihn in weiteren Fällen wegen Diebstahls.

Sportboote in Flammen – 175.000 Euro Schaden nach Brand in Meppen

Zwei Sportboote sind bei einem Brand in Meppen in der Nacht zum Freitag schwer beschädigt worden. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von etwa 175.000 Euro aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 2.30 Uhr zum Einsatz am Hafen an der Straße Schützenhof gerufen, weil dort ein Boot aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Durch das Feuer wurde ein weiteres Boot beschädigt, bevor die Feuerwehr Meppen den Brand löschen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

