Neue Corona-Welle trifft in Niedersachsen vor allem Jüngere

Junge Menschen sind in Niedersachsen derzeit besonders häufig von Corona-Infektionen betroffen. In den Altersgruppen unter 40 Jahren seien die Inzidenzen überdurchschnittlich hoch, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover. Vor allem bei den 20- bis 39-Jährigen seien die Fallzahlen zuletzt stark gestiegen.

Lesen Sie mehr:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei den 6- bis 11-Jährigen liegt der Sieben-Tage-Wert demnach bei 456 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen, bei den 12- bis 19-Jährigen bei 538 und bei den 20- bis 39-Jährigen bei 542.

Situation in Krankenhäusern stabil

Landesweit weist Niedersachsen eine Inzidenz von 322,4 aus, was einen starken Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Wochen bedeutet.

In den Krankenhäusern sei die Situation indes stabil und im Vergleich zu den Vormonaten entspannt, betonte Behrens. Die Omikron-Variante verbreite sich zwar schneller, führe aber bei geimpften Menschen in der Regel zu milderen Verläufen als die bisherigen Varianten. Die Mehrheit der Covid-19-Intensivpatienten sei nicht geimpft.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de